Irisha s-a despărțit de iubit! Bruneta a tras linie și știe ce are de făcut: "Le las spațiu să văd ce pot face" | EXCLUSIV

Irisha este una dintre cele mai îndrăgite influencerițe de la noi din țară. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin stilul vestimentar deosebit și carisma pe care o are.

Irisha, primele declarații pentru WOWbiz despre iubit

A cunoscut celebritatea în urma participării în emisiunea "Bravo, ai stil!", de la Kanal D. Acum este un model în ceea ce privește industria fashion, fiind mereu în pas cu moda.

În ceea ce privește viața personală, mai ales cea sentimentală, Irisha este foarte discretă, alegând să păstreze totul departe de ochii curioșilor. Însă, când nimeni nu se aștepta, Irisha a aruncat bomba, în premieră, pentru WOWbiz. Bruneta ne spunea că are pe cineva stabil în viața ei, de sex masculin. Bărbatul a rămas misterios, alegând să nu îi dezvăluie deocamdată identitatea, însă ne-a povestit ce se întâmpla mai exact între ei.

"Ies cu cineva, atâta pot să zic. Probabil e prima dată când declar așa ceva. Niciodată nu am vorbit despre viața mea personală și o consider privată, epntru că e privată. Sunt într-o perioadă fericită din punct de vedere emoțional, am pe cineva în viața mea, nu știu dacă e acel cineva, dar e o încercare și până în momentul de față e reușită.", a declarat Irisha, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.

Irisha s-a despărțit de iubit

La câteva luni distanță, ne reîntâlnim cu Irisha și aflăm o altă informație.

Se pare că este din nou singură și se bucură de admiratorii din jurul ei. Bruneta nu s-a abținut și ne-a spus tot despre viața ei sentimentală actuală.

"Mă curtează unii bărbați și cam atât am de zis. Eu le las spațiu să văd ce pot face.", a mărturisit Irisha.

Câți bani sparge Irisha pe haine?

Știm deja că Irisha este pasionată de modă și are un stil aparte de a se îmbrăca. Frumoasa brunetă ne-a recunoscut că nu se uită la bani când vine vorba despre shopping.

"Fără număr. Din păcate, fac shopping compulsiv. E în funcție de stări. Dacă am o stare, să zic că sunt într-o zi mai tristă...Ce-ai făcut? Vrei să îți arăt aplicațiile? Intru și fac shopping, mă face mai fericită și atunci am zis pentru ce muncesc până la urmă? N-am copii, muncesc pentru mine. Îmi iau, îmi permit, după aceea îmi pare rău, dar aia e. Și când o să am familie, tot așa o să fac, 100%. Sunt fana cumpărăturilor de când mă știu, de când eram mică, doar că atunci îmi luam inelușe, cerceluși de 5 lei și acum s-au schimbat doar prețurile, dar năravul a rămas același.", a precizat Irisha, în exclusivitate.

