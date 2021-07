Irisha și Marius Crăciun, noul cuplu de la Survivor România?! Cum a reacționat vedeta: "Abia acum începe"

In articol:

După Roxana Ghiță și Andrei Dascălu, este posibil ca Irisha și Marius Crăciun să formeze următorul cuplu de la Survivor România 2021? Din ultimele postări de pe Instagram, ne putem da seama cu ușurință că existe mici semne, care ne duc cu gândul la o posibilă relație.

Irisha și Marius Crăciun, noul cuplu de la Survivor România?!

În urmă cu doar o zi, Marius Crăciun a fost invitat în platoul WOWbiz, unde a vorbit despre competiția Survivor România, dar și despre un subiect mai puțin cunoscut până acum. Mai exact, Războinicul ne-a declarat, în exclusivitate, că Irisha i-a făcut mai multe complimente.

Unde mai pui faptul că aceasta chiar a recunoscut faptul că se simte atrasă de el ca bărbat?!

„Irisha mi-a spus ca ii place de mine ca barbat, ca arat bine, ca ii place cum vorbesc. Mi-a spus in fața. Eram la finala și au fost glume. Ea mi-a spus ca ma sustine, ca si familia ei ma sustine si isi doreste sa ajung cat mai departe sau chiar sa castig. Am ramas socat, pentru ca in competitie nu am avut atat de multe subiecte si mi-a placut ca mi-a spus ca ma sustine.

Atunci am inceput sa vorbim mai mult si Morosanu a facut o glumă „zi că îți place de el direct” și ea a spus „da, imi place de el ca barbat, arata bine, e frumos”, a povestit fostul Războinic la Ștafeta Mixtă.

Astfel, după aceste declarații neașteptate, tânara a postat o fotografie, pe contul său de Instagram, în timp ce îl ține în brațe pe Marius, iar la descriere a scris următoarele: "Survivor 2021 abia acum începe".

Cu toate acestea, până la momentul actual, niciunul dintre ei nu a recunoscut că ar forma o relație.