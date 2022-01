Isabela Onoriu a mers să-și viziteze soțul la spital. Când a ajuns, asistentele i-au dat vestea: "O minune o așteptăm cu toții"

In articol:

Isabela Onoriu a făcut noi declarații cu privire la evoluția stării de sănătate a soțului ei. Femeia a măturisit că pilotul a fost stabilizat și a deschis ochii, ba chiar a început să aibă unele reacții, precum mișcările de mână și de picior.

Isabela Onoriu, despre soțul ei: "Este foarte puțin conștient"

După ce în urmă cu câteva zile Daniel Onoriu a fost detubat, familia anunța că medicii nu au încă informații clare despre starea acestuia. Soția lui a mers din nou în vizită la spital și a avut o surpriză plăcută, pentru că pilotul dă semne de recuperare.

Daniel și Isabela Onoriu [Sursa foto: Facebook]

El a început să fie cât de cât conștient și să aibă unele reacții: "În momentul de față este un pacient staționar, stabil, adică nu este nici mai rău, nici mai bine! De câteva zile i s-au redus sedativele și dacă pot spune, este foarte puțin conștient. Am intrat iar la el și are o privire nu fixă, adică nu s-au uitat la mine, dar când i-a spus doamna asistentă că am venit eu, a deschis ochii mai mult. Are mici reacții, adică își mișcă o mână, un picior. Recuperarea este cu pași mici.", a spus Isabela Onoriu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Daniel Onoriu [Sursa foto: Facebook]

Ce spun medicii despre starea de sănătate a lui Daniel Onoriu?

Isabela Onoriu a declarat că medicii sunt optimiști în ceea ce îl privește pe soțul ei, mai ales că în ultima perioadă i-au fost reduse sedativele. Totuși, femeia susține că recuperarea nu va fi deloc una ușoară, iar familia va trebui să aibă răbdare ca să vadă o îmbunătățire a stării de sănătate a pilotului: "Așteaptă (n.r. medicii) să răspundă la tratamentul cu antibiotic. El este pe un maxim de antibiotic, ce i se poate administra. O minune o așteptăm cu toții, într-o zi. Să ne sune și să ne spună că este bine și că toate lucrurile merg spre bine. Șanse sunt. Dumnezeu oricum are ultimul cuvânt și eu cred în continuare că sunt șanse să își revină. Nici nu gândesc altceva.

El o să-și revină, o să fie bine, dar la ce are, la ce a avut, acum este mai bine decât problemele de la început. Este o chestiune doar de timp și nici nu accept altceva, să nu fie bine sau...Nu, nu există așa ceva! Recuperarea este de durată, cum spun și ei, să nu ne trezim peste noapte că Daniel s-a ridicat din pat și merge.", a adăugat Isabela Onoriu, în cadrul emisiunii amintite.

