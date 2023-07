Isabela Onoriu, îngrozită după ce a aflat că Daniel Onoriu a scăpat de arestul la domiciliu: „Puteam să fiu în locul Danei Roba”

In articol:

După ce a stat opt luni în arest la domiciliu, Daniel Onoriu este în sfârșit liber. Judecătorii au înlocuit măsura arestului la domiciliu cu controlul judiciar. Vestea a venit ca o lovitură pentru soția acestuia, Isabela Onoriu care a declarat că se teme pentru viața ei și va lua măsuri de siguranță.

Isabela Onoriu se teme pentru viața ei

Isabela Onoriu este îngrozită după ce a aflat că cel care îi este încă soț a fost pus în libertate. Femeia a declarat că nu are încredere în regretele soțului ei, chiar dacă acesta a povestit plângând în fața judecătorilor că nu a vrut să îi facă rău niciodată soției lui.

Isabela este deranjată de faptul că Daniel se află în libertate și a declarat că va face tot ce îi stă în putință să arate toate dovezile pe care le are împotriva lui. Daniel Onoriu s-a autodenunțat în cadrul unui live pe pagina de Facebook; bărbatul a mers în fața blocului soției, alături de mama lui, avocat și doi verișori care îl sfătuiau să meargă acasă pentru că avea ordin de restricție.

„Am aflat în weekend că Daniel a fost eliberat. Dacă judecătorii asta au decis, ce să mai spun? Nu pot eu să mă pronunț. Eu nu am încredere în el și în acțiunile lui deloc. Dacă el când avea ordinul de restricție a intrat peste mine și prietena mea în casă. Avea ordinul emis de câteva zile. Apoi a venit în fața blocului, mi-a trimis mesaje de amenințare. Ce pot să spun? El a încălcat ordinul dat de un judecător! Și un criminal după ce comite o faptă, o regretă. El a stat opt luni în arest la domiciliu, de pe 10 noiembrie până pe 8 iunie. Asta înseamnă că au fost probe solide, înregistrări și dovezi clare duse în instanță. Nicio instanță din lume nu ar ține pe cineva în arest pe nedrept. Dacă l-ar fi ținut în arest opt luni pentru câteva înjurături și că mi-ar fi spus că mă iubește, s-ar fi încălcat drepturile omului. A fost mult mai grav decât atât.

El a spus că am depus trunchiat înregistrări în dosar. Doamne ferește de așa ceva! Instanța dă astfel de verdicte doar pe probe clare. Mi-a spus o prietenă că dacă aș fi rămas acolo în casă, puteam să fiu în locul Danei Roba. Eu nu sunt judecător, așa că nu pot spune eu dacă este bine sau nu. Dacă instanța a decis că este în control judiciar 60 de zile, ei știu mai bine”, a spus Isabela Onoriu pentru FANATIK.

Isabela Onoriu, amenințată după ce și-a refăcut viața

După ce s-a despărțit de Daniel Onoriu, Isabela și-ar fi refăcut viața alături de un bărbat care o face fericită. Cei doi formează un cuplu de când pilotul a fost arestat, însă șatena nu se simte complet în siguranță lângă el pentru că încă primește mesaje de amenințare de la cel care legal îi este soț.

„Eu sunt într-o relație din luna noiembrie. Sper ca Daniel să nu mă caute. Mă simt în siguranță lângă iubitul meu, dar ies mereu însoțită. Am primit amenințări că trimite pe cineva să mă răpească, îmi aruncă pe față cu acid. M-a amenințat că îmi dă foc la ușă! Mă gândesc la ce este mai rău!Eu dacă nu ajungeam în instanță, nu scăpam de el! Eu am dovezi pentru absolut tot ce am spus. Toate au fost prezentate în instanță. Mulți poate nu se gândesc și spun că l-am văzut bolnav și l-am părăsit. Dacă era așa, plecam de când era în spital, nu mai stăteam să mă chinui. Mie îmi era teamă de el. M-a amenințat că mă distruge dacă mă combin cu altcineva. Eu am filmarea și el știe că îl filmam și nu l-a interesat. Eu am plecat pentru că mi-a fost teamă pentru viața mea”, a mai spus speriată Isabela.