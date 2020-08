Ispita Bianca Pop, prima reacție după arestarea fraților Pian Ispita Bianca Pop, prima reacție după arestarea fraților Pian

Bianca Pop este în stare de șoc de când a aflat că Grațian și Ciprian Pian au fost reținuți pentru tentativă de omor.

Fosta ispită de la Insulă a declarat pentru Antena Stars că nu prea știe ce să spună despre această situație, dar știe exact cu cei doi frați ai interlopului Emi Pian nu sunt criminali. Mai mult, Bianca Pop crede că Grațian și Ciprian vor fi eliberați curând de procurori.

Fosta ispită de la Insulă a avut o relație de iubire scurtă cu Ciprian Pian și spune că niciunul dintre cei doi frați nu au comis vreodată vreo crimă.

„M-am șocat. Păi nu mă așteptam la așa ceva, adică, nu prea știu ce declarații să dau, dar nu știu, cu ce i-a luat, cu tentativă de omor, parcă. Șocant, dar ăștia nu sunt criminali. Le-a murit fratele, nu sunt criminali, nu au făcut nicio crimă, nici Emi, nici Grațian, nici Ciprian, adică părerea mea e că li s-a făcut o nedreptate. Eu zic că o să le dea drumul. Ce să le găsească, dacă oamenii nu sunt criminali, oamenii nu au făcut nicio crimă în viața lor, de ce să îi ia, eu așa zic”, a dezvăluit Bianca Pop pentru cei de la Antena Stars.

Ispita Bianca Pop, decizie radicală în privința Duduienilor

Bianca Pop a mai dezvăluit pentru aceeași sursă citată că nu mai știe foarte multe detalii despre cazul Duduienilor pentru că nu a mai păstrat legătura cu fostul ei iubit. Ispita a declarat că l-a blocat pe rețelele de socializare.

„În primul rând, Ciprian Pian a fost iubitul meu acum un an și jumătate, are nevastă, are treburile lui, copii, ce treabă am eu cu el? Cu frații lui nu am nicio treabă, singurul meu prieten a fost Emi, care nu mai e, deci nu mai am nicio treabă cu familia asta. Să fie sănătoși, liberi, să-și crească copiii, ce pot să zic”, a mai spus Bianca Pop.