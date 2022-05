Ispita Daniela recunoaște ce face pe TikTok! Datorită aplicației a reușit să treacă peste moartea tatălui ei: “Pentru mine a fost pansament” | EXCLUSIV

In articol:

Daniela Badea este una dintre cele mai urmărite persoane de pe TikTok, arunci când vine vorba de live-uri. Până acum avea mai multe apariții TV, fiind cunoscută drept feblețea lui Florin Salam sau ispita.

Daniela Badea s-a apucat de TikTok, pentru a trece peste moartea tatălui ei

Daniela Badea a reușit să fie celebră pe TikTok, însă începutul nu este atât de fericit. Invitată în emisiunea "[email protected]", moderată de Ștefan Ciuculescu și Sorin Pușcașu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, bruneta a povestit care au fost împrejurările în care a început să facă live-uri pe TikTok și ce înseamnă, cu adevărat, această platformă pentru ea.

"După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu tata, am început să fac TikTok, dintr-o prostie. Și am observat că din depresiile pe care le aveam după tragedia respectivă, nu mai aveam nicio treabă. Eram acolo băgată cu totul, râdeam, mă simțeam bine, cunoșteam oameni și stăteam până efectiv mi se închideau ochii. De multe ori mă lua somnul pe TikTok, live. TikTok-ul m-a ajutat maxim și oamenii care mă susțin au acoperit golul acela, a fost pentru mine pansament TikTok-ul.", a declarat Daniela Badea.

Daniela Badea, provocări nebune pe TikTok

Ispita Daniela adoră să concureze cu ceilalți TikTokeri și să piardă, pentru a face provocările. Aceasta a recunoscut care a fost cea mai nebunească provocare pe care a dat-o cuiva, dar și pe care a făcut-o ea, la care nu s-ar fi așteptat vreodată.

"Cea mai nebună provocare pe care am dat-o, i-am dat-o lui Alin. Era iarnă, l-am pus să ia un lighean, să se spele pe picioare, în benzinărie. În mijlocul benzinăriei s-a descălțat și s-a spălat pe picioare acolo. Cea mai nebună provocare pe cam am făcut-o eu a fost cu un curier. Am pierdut un meci oficial cu Alin, pe care eu aveam siguranța că îl voi câștiga, că altfel nu acceptam provocarea. Când am văzut că am pierdut a fost un șoc pentru mine, eu am plâns, că nu voiam să o fac. Dar până la urmă, a trebuit să dau comandă de mâncare și să îi deschid ușa curierului nud. Reacția lui a fost de milioane, la care eu: Vrei să dai zoom?", a mărturisit Daniela Badea, în platoul WOWbiz.