FIRAZ ABU TAYEH este israelianul in varsta de 29 de ani care a semanat teroare in centrul capitalei. Pe pagina sa de socializare apare ca un individ periculos, care are o pasiune pentru pistoale si mitraliere. Ieri, inainte de atacul sangeros din centrul Bucurestiului, ar fi folosit heroina si alcool. Combinatia l-a impins, se pare, intr-o goana nebuna pe strazi.

Aceasta este zona în care bărbatul israelian a fost surpins de vecini în timp ce își administra substanțe interzise în jurul orei 11.30. După care, o oră mai târziu și câțiva metri depărtare, cele două femei au fost atacate c ohiar de către acesta.

Israelianul care a atacat două femei în Bucureșt, arestat preventiv

Prima oara individul a zgariat-o pe chip pe o femeie in varsta de 52 de ani, iar imediat dupa aceea a atacat-o aproape mortal pe o bunica ce isi plimba nepotul in carucior, pe strada.

Reporterii Kanal D au aflat de la ultima victima ca individul a atins-o mai intai pe umar, apoi a ranit-o in zona urechii. Imediat dupa atac, israelianul s-a indepartat cu zambetul pe buze, ca si cum si-ar fi indeplinit cu succes planul diabolic.



Ambele femei atacate au ajuns de urgență la spital. Prima, cu plăgi ușoare, la Spitalul Municipal, acolo unde a fost trimisă acasă cu recomandări medicale, în timp ce cea de-a doua victimă a fost operată la spitalul Bagdasar Arseni, acum fiind în stare stabilă.

FIRAZ ABU TAYEH ar fi fost consumator frecvent de opiacee si ducea in capitala o viata lipsita de griji. Se poza cu masini scumpe si era mai mereu in oras, in localuri exclusiviste. De doua saptamani, insa, permisul de sedere ii expirase, iar autoritatile urmau sa-l expulzeze din Romania. Ieri, la audieri, strainul nu a recunoscut ca EL le-a injunghiat pe cele doua femei.

Cetateanul israelian nu are cazier in Romania, insa in tara natala ar mai fi avut, in trecut, probleme cu legea. Momentan este retinut de oamenii legii.