Istoria Black Friday. Magazinele care anunță cele mai mari reduceri

Care este istoria Black Friday. Deși toată lumea o cunoaște ca pe ziua reducerilor extreme și a cumpărăturilor excesive, Vinerea Neagră a provenit dintr-o hotărâre strâmtorată de Ziua Recunoștinței.

Evenimentul a luat naștere în Statele Unite ale Americii și a fost numită în ziua de dinaintea sărbătorii curcanului. Află mai multe detalii.

Termenul de “Vinerea Neagră” a fost dat în 1966, de către Earl Apfelbaum, un dealer de timbre. La început, ziua a fost asociată cu evenimente tare nefericite, referitoare la cumpărăturile care aveau înaintea Zilei Recunoștinței. Mai exact, mulțimile de oameni mergeau cu disparare în magazine pentru a se pregăti cum se cuvine de sărbătoare și se produceau mai multe accidente, care se soldau cu decese. Accidentele erau de tot felul, fie intenționate sau neintențioanate, intervenind, de multe ori, crimele cu arme.

Cea mai violentă întâmplare a fost înregistrată de către poliția din Tallahasse, Florida, în 2012. Într-un magazin universal și popular, doi oameni au fost împușcați, deoarece se luptau pentru un loc de parcare. În același magazin, în urmă cu un an de la precedenta întâmplare, o femeie a scos spray-ul cu piper și a atacat mulțimea din jur în timp ce încerca să ajungă la o consolă de jocuri video redusă.

În decursul anilor, originea Black Friday a mai fost desprinsă și din alte întâmplări. De pildă, se amintește că Vinerea Neagră este legată de un eveniment din anii ’60, când mai mulți motocicliști din Philadelphia au avut un conflict cu poliția. O altă ipoteză spune că ziua în cauză amintește de criza economică din anul 1869.

De atunci și până acum, fenomenul s-a transformat într-unul pozitiv, anunțând cele mai mari reduceri din an.

Mai multe țări de pe glob păstrează tradiția de Black Friday, iar retailerii se gândesc din timp la ziua cea mai bună, de obicei din noiembrie, prețurile, dar și produsele pe care le scot la reducere. În România, Vinerea Neagră a fost introdusă în 2011.

Cum a fost introdus Black Friday în România

De 11 ani, fenomenul de Black Friday s-a dezvoltat exponențial în România, devenind una dintre cele mai așteptate zile din an. La început, marile magazine nu au înregistrat încasări diferențiale, întrucât românii nu erau obișnuiți cu noul fenomen, cel mai mulți dintre ei necunoscându-l.

Black Friday a lansat o mulțime de momente de aur în România. De pildă, în 2013, unul dintre cei mai cunoscuți retaileri a pus la vânzare și mașini, în speranța că românii vor fi tentați să cumpere. În 2018, o persoană a cumpărat aur în valoare de 130.000 de lei.

Odată cu modernizarea și cu înțelegerea fenomenului, cele mai multe magazine au investit bani în servere și elemente de infrastructură, pentru a face navigarea mai ușoară și rapidă. Ziua reducerilor și-a atins apogeul în anii 2013, 2014 și 2015, când oamenii au început să devină interesați de “fuga după reduceri”. Cu toate astea, odată cu popularitatea de atunci, au venit și criticile care spuneau că prețurile nu erau scăzute cu adevărat, ci doar crescute prețurile înainte.

Ce magazine au anunțat reduceri mari de Black Friday

Ca în fiecare an, Emag.ro este unul dintre participanții la Vinerea Neagră. Magazinul și-a anunțat ziua reducerilor pe 11 noiembrie, când a și anunțat cele mai mari reduceri din an. Retailerul va oferi românilor prețuri scăzute la electrocasnice, produse de îngrijire, accesorii, haine etc.

Românii care au pus bani de-o parte pentru a-și schimba garderoba, trebuie să afle de reducerile promise de FashionDays.ro. Încă de la orele dimineții zilei de 7 noiembrie, magazinul pune la bătaie reduceri mari pentru aproximativ 2 milioane de articole vestimentare. Surpriza din acest an o reprezintă brandurile premium, care nu prea se găsesc în țara noastră.

Cât despre cititorii înfocați, Black Friday 2022 există din plin și pentru ei. În perioada 11-13 noiembrie, Libris.ro își așteaptă dragii cititori cu reduceri de tot felul, la unele dintre cele mai populare și așteptate cărți ale anului 2022.

