Avioane de vânătoare au lăsat în urma lor culorile tricolorului, pe cerul însorit al Romei, ale cărei străzi sunt goale din cauza izolării pe timpul pandemiei COVID-19.

Însă, înainte de survol, mii de locuitori au intonat "Bella Ciao", cu ocazia acestei sărbători care marchează eliberarea oraşelor Milano, Torino şi Genova şi înfrângerea naziştilor în peninsulă.

Alegerea acestui cântec - foarte de stânga - i-a făcut pe italienii care nu se consideră de stânga să strângă din dinţi.

”Îi respect pe cei care şi-au dat viaţa în trecut pentru libertatea ţării noastre, dar eu consider prioritar în acest moment ca, în loc să se cânte „Bella Ciao”, să fie ajutaţi cu bani cetăţenii care au nevoie”, a scris pe Twitter Matteo Salvini, liderul Ligii (extremă dreapta), cel mai important partid din ţară.

”De dimineaţă, un preot mi-a spus că este împiedicat să oficieze” slujba în public, ”în timp ce alţii pot să petreacă”, a continuat el.

Primarul oraşului Milano Giuseppe Sala, un ales de de stânga într-o regiune dominată de Liga lui Salvini, l-a invitat pe un prieten, muzicianul Saturnino, să cânte "Bella Ciao" în balconul Primăriei Milano, în faţa unor rari trecători.

Preşedintele republicii Sergio Mattarella a depus o jerbă de flori la Mormântul soldatului necunoscut, unde s-a dus cu masca pe faţă, în cadrul unei ceremonii restrânse. Inclusiv escorta sa a rămas departe de monument.

