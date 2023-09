"Îți explic foarte clar" Adela Popescu demontează toate zvonurile, după ce s-a spus că revine în curând pe micile ecrane. Prezentatoarea TV simte nevoia de o pauză prelungită. Când are de gând să se întoarcă, de fapt: "Sunt niște discuții"

In articol:

După proiectul pe care l-a filmat împreună cu Cabral, în Republica Dominicană, Adela Popescu a uimit pe toată lumea când și-a anunțat retragerea din televiziune.

Fanilor nu le-a venit să creadă că soția lui Radu Vâlcan, după un asemenea succes bifat, a decis să se dedice mai mult familiei, însă acest lucru s-a întâmplat.

Adela Popescu are planuri mari pentru anul 2024

Și iată că au trecut luni bune de când fosta prezentatoare se ține în continuare departe de lumina reflectoarelor, lăsându-i pe toți admiratorii ei să se întrebe când o vor revedea pe micul ecran.

Ei bine, această întrebare și-a primit acum răspunsul, căci Adela Popescu a spus clar când are de gând să revină în câmpul muncii, dar și de ce a decis, de fapt, să stea deoparte o vreme.

Conform spuselor sale, anii în care a muncit pe brânci au făcut-o acum să se resimtă și să decidă că este mai bine să ia o pauză.

Și asta nu pentru că nu i-ar mai plăcea munca, ci dimpotrivă! Ambiția tinereții a ajutat-o să realizeze multe, astfel încât acum să își permită să se bucure de o pauză și să revină cu forte proaspete.

Căci da, revine în curând pe micul ecran, fiind deja în discuții pentru anumite proiecte TV, după ce a decis să nu-și mai lungească pauza foarte mult timp.

„Îți explic foarte clar și foarte sincer cum stau lucrurile. Mie îmi place foarte mult să stau și știu de ce vreau să stau, că m-am întrebat. Eu nu sunt o tipă leneșă, sunt o tipă care toată viața am muncit, sunt o tipă cu ambiții în principiu. Totuși, de ce îmi place atât de mult să stau acum? Pentru că eu muncesc de mică foarte mult. Adică nu doar că m-am angajat, eu am muncit enorm și în anii în care prietenii mei – care acum lucrează pe brânci s-au distrat – s-au simțit bine, și-au făcut programul, eu munceam cu super responsabilități. Și cred că trebuie să trăiesc perioada asta, care desigur că nu va mai fi lungă, adică deja am început niște discuții pentru revenire, dar am avut nevoie de asta pentru mine”, a spus Adela Popescu, conform Playtech.

Adela Popescu demontează toate zvonurile, după ce s-a spus că revine în curând pe micile ecrane [Sursa foto: Facebook ]

Concret, spune vedeta, în anul ce va veni, fanii ei o vor putea revedea iar pe micul ecran. Nu a menționat încă și din ce proiect va face parte, dar spune că a avut de unde să aleagă, ba chiar a și refuzat unele.

Și asta pentru că acum a ajuns să se cunoască foarte bine, iar maturitatea pe care a dobândit-o prin prisma experienței, dar și responsabilitățile din viața personală au făcut-o să ia în calcul fiecare detaliu al noului început de carieră.

Plus că, așa cum a făcut-o mereu, vrea să se descurce de minune în fața oamenilor care o plac și să poată duce un proiect cap coadă, nu doar să se lase dusă de val, așa cum recunoaște că o mai făcea în trecut.

”Anul următor sigur, asta spun că sunt niște discuții acum, vedem, trebuie să aleg. Mi se și pare drăguț că știu ce mi se potrivește, adică deja simt ce aș putea să fac bine și ce aș putea să nu fac bine. Au fost și niște proiecte pe care le-am refuzat pentru că mi-am dat seama că nu sunt pentru mine, ceea ce în trecut nu aș fi făcut. Adică eu în trecut eram genul care spune da și vezi tu pe parcurs ce se întâmplă. Acum sunt un pic mai selectivă, dar asta și pentru că realmente acasă noi avem foarte multe responsabilități, adică nu poți să te mai arunci acum”, a mai adăugat soția lui Radu Vâlcan.