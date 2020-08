Iti plac costumele de baie negre? Iata 5 recomandari pentru tine!

In articol:

Alegerea costumului de baie perfect poate fi cateodata dificila, insa nu trebuie sa te descurajezi. Daca nu vrei sa achizitionezi un costum dintr-un magazin fizic din mai multe puncte de vedere, iti recomandam sa te indrepti spre magazinele online. Este mult mai simplu, ai la dispozitie zeci de modele si este mult mai sanatos avand in vedere ca aceste produse nu se returneaza din motive de igiena. In continuare, iti vom prezenta cateva costume de baie de la InPuff: am ales costume negre deoarece sunt elegante si se potrivesc chiar si pentru unele petreceri.

Costum de baie premium din doua piese Malawi Negru-Auriu

Daca adori costumele de baie cu sutien fara bretele, acesta ti se va potrivi in totalitate. Are o textura de poliamida, sutienul se leaga la spate si are un decupaj in V. Interesant la acest sutien este faptul ca are ,,cupe minune” care creeaza impresia unui bust ferm si mai mare. De asemenea, distanta dintre cupe se regleaza cu un snur tip corset. Slipul are insertii aurii si un design simplu, care te va face sa te simti confortabil si sa arati perfect.

Costum de baie premium din doua piese Togo negru cu fermoar

Iti plac costumele de baie cu slipi brazilieni? Acestea sunt perfecte in special pentru bronzat, deoarece urmele albe vor fi mult diminuate. Costumul pe care ti-l recomandam este confectionat din materiale premium, cu textura de poliamida. Are un sutien de tip banda cu fermoar si se leaga la spate. Acesta este potrivit indiferent de marimea bustului tau. Are incorporat un burete subtire atat pentru sustinere, dar si pentru a da putina fermitate. Slipul brazilian este reglabil pe laterale.

Costum de baie premium din doua piese Corse Flamingo

Costumele de baie cu slipi inalti au inceput sa fie din ce in ce mai populare. Daca nu te simti confortabil sa iti arati abdomenul la plaja sau la pisicina (desi ar trebui sa te simti bine in pielea ta indiferent de silueta) acest costum poate fi perfect pentru tine. Slipul este reglabil pe inaltime, ceea ce inseamna ca il poti ajusta oricum doresti. Sutienul are push-up si se leaga la gat si la spate. Trebuie sa mentionam si imprimeul superb cu flamingo auriu care ii confera un aer exotic. Costumul are o textura de poliamida si este realizat din materiale premium.

Costum de baie premium din doua piese Capri Negru-Auriu

Este ideal pentru momentele in care iti doresti sa atragi atentia asupra ta, fiind un costum elegant. Se potriveste perfect pentru o petrecere la o pisicina, dar si pentru plaja. Are un sutien in forma de triunghi cu push-up, iar datorita croielii acestuia, iti va asigura un bust mai ferm si mai voluminos. Se leaga la spate si la gat. Slipul are insertii aurii si este foarte confortabil de purtat.

Costum de baie premium din doua piese Seychelle-Flamingo

Ultimul produs pe care ti-l recomandam este un costum care iti permite sa te bronzezi fara prea multe urme si care este foarte comod. Are imprimeu cu flamingo, sutien cu push-up care se leaga la gat si la spate (de asemenea distanta dintre cupe este reglabila cu snur) si un slip clasic ce se regleaza in laterale.

Ce parere ai despre aceste costume de baie? Care este preferatul tau si unde l-ai purta?