Iti plac tinutele lejere? Iata cele mai importante articole pe care trebuie sa le porti anul acesta!

Cui nu ii place sa poarte in permanenta articole lejere, care sa ii ofere un nivel ridicat de confort? Indiferent de evenimentul social la care trebuie sa participi, este important sa te simti bine in pielea ta, astfel ca este necesar sa ai in garderoba cateva piese de rezistenta, pe care sa le poti asorta usor cu alte articole, astfel incat sa poti alcatui tinute armonioase, corecte si interesante.

Top 3 articole pe care trebuie sa le aiba orice femeie in garderoba!

1.Pantofii sport

Pantofii sport sunt extrem de comozi si de versatili, astfel ca ai posibilitatea de a-i purta in orice anotimp, in diverse situatii sociale. Acestia iti permit o foarte mare libertate de miscare, deci ii poti purta cu usurinta la serviciu, in vacanta, sau la o simpla plimbare in parc. Pe site-ul Kalapod.net, gasesti adidasi pentru femei pentru toate gusturile, la cele mai accesibile preturi. Acestia sunt perfecti pentru alcatuirea tinutelor casual, deci ai la dispozitie o paleta variata de piese vestimentare pe care le poti utiliza. In sezonul cald, poti asorta o pereche de adidasi, cu pantaloni scurti din denim si un top simplu. Daca vremea este putin mai rece decat ai prevazut, opteaza si pentru o geaca din piele, care sa iti intregeasca tinuta.

Acest articol poate fi purtat cu usurinta si in prima parte a sezonului rece. Asorteaza o pereche de pantofi sport cu o pereche de blugi si o helanca. Ca si accesorii, poti alege o borseta sau ruccsac si cateva bijuterii simple.

2.Blugii

Blugii s-au aflat intotdeauna in topul preferintelor doamnelor in ceea ce priveste alcatuirea unei tinute. Acestia sunt cunoscuti pentru versatilitatea si comoditatea lor, astfel ca ii poti purta cu usurinta pe tot parcursul anului. Daca iti doresti un outfit simplu, pentru o plimbare sau pentru o iesire in oras, opteaza pentru o pereche de blugi evazati, alaturi de un crop-top si o pereche de tenisi.

Pentru a alcatui un outfit pentru o zi racoroasa de toamna, foloseste o pereche de blugi boyfriend, alaturi de o pereche de botine si un top simplu. Pe deasupra, poti purta o geaca din piele sau din denim. Daca nu iti place sa porti o geaca sau o jacheta, poti alege in schimb un pulover turtleneck, sau o helanca simpla. Daca vrei sa alcatuiesti o tinuta casual, dar cu o nota de eleganta, opteaza pentru o pereche de blugi skinny, o camasa cu maneci bufante si o pereche de pantofi cu toc.

3.Fusta creion

Fusta creion reprezinta o piesa statement in garderoba oricarei doamne, mai ales daca aceasta are un serviciu care ii impune un anumit cod vestimentar. Chiar daca pare incomoda, aceasta este usor de purtat si ofera o mare libertate de msicare. Daca esti admiratoarea tinutelor office, acest tip de fusta ti se potriveste de minune. O poti purta alaturi de pantofi cu toc, balerini, sandale sau chiar cizme, astfel incat sa poti alcatui o sumedenie de tinute elegante si comode. In partea superioara a corpului, poti alege camasi simple cu guler, sau poti opta pentru camasi cu maneci bufante, care sa ofere outfit-ului tau, o nota de eleganta. Daca vrei sa porti o fusta creion in alt context social, o poti asorta cu un top simplu si o pereche de tenisi, care sa iti duca tinuta intr-o zona casual.

Asadar, daca iti plac articolele versatile si usor de purtat, tine cont de micile sfaturi din cadrul acestui articol. Poarta intotdeauna tinute lejere, care sa iti ofere o mare libertate de miscare, indiferent de contextul social in care te afli.

