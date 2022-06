„Îți vei aminti de mine” Vlad Gherman, mesaj neașteptat pentru Oana Moșneagu! Ce i-a transmis iubitei sale pe Internet

In articol:

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează cel mai neașteptat cuplu din showbiz-ul autohton. După despărțirea de Cristina Ciobănașu și după ce aceasta și-a refăcut viața, fanii abia așteptau să vadă următoarea mișcare a actorului.

Zvonurile despre relația dintre el și una dintre colegele sale de breaslă se înmulțeau pe zi ce trece, astfel că, în cele din urmă, cei doi au decis să-și asume relația și în spațiul public, iar de atunci se află sub lupa internauților care vor să știe orice detaliu al relației lor.

Din fericire pentru ei, atât Vlad Gherman, dar și Oana Moșneagu sunt foarte activi pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii lor de pe Instagram pe care îi țin la curent nu doar cu detalii din viața profesională, ci și din viața lor de cuplu. Ultima postare de la InstaStory a actorului le-a atras atenția urmăritorilor săi.

Vlad Gherman, mesaj cu subînțeles pentru Oana Moșneagu? Ce a postat pe Internet? „Îți vei aminti de mine”

Tânărul este foarte activ pe rețelele de socializare și nu trece o zi fără să nu posteze ceva pentru prietenii lui virtuali. În urmă cu doar câteva ore, actorul a postat la InstaStory o imagine cu el și cu iubita lui, de pe un câmp.

Ceea ce le-a atras atenția fanilor este piesa aleasă de Vlad Gherman să ruleze pe fundal.

„Îți vei aminti de mine când va bate vântul dinspre vest

Pe lanurile de orz

Vei uita de soarele de pe cerul lui gelos

În timp ce mergem în câmpuri de aur”, sunt versurile melodiei alese de Vlad Gherman.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au mărit familia

În urmă cu câteva săptămâni, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au dat o veste care a bucurat pe absolut toată lumea. Cei doi au făcut un pas important în relație, după ce s-au mutat împreună. Ei bine, cei doi actori și-au mărit familia cu un pisoi, pe care l-au numit Moț.

„În caz că vedeți, nu mai suntem doi, suntem trei. Ea este Moț, este pisicuța nostră pe care am luat-o acum câteva zile, 5 mai exact, încă se mai acomodează cu locul și am vrut să faceți și voi cunoștință cu ea. Prima zi, ce-i drept, ne-am speriat, pentru că nu se acomoda deloc. Îi era foarte frică de noi, stătea mai mult ascunsă sub canapeaua asta.”, a spus Vlad Gherman.