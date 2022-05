”Iubirea înseamnă suferință”. Ioana Dichiseanu, declarații dureroase la un an de la moartea tatălui. Ce relație a avut tânăra cu celebrul Ion Dichiseanu

In articol:

Mâine, 20 mai, se împlinește un an de la trecerea în neființă a celebrului actor. După o lungă perioadă de spitalizare, din păcate, Ion Dichiseanu a pierdut lupta cu viața, lăsând în urma sa o familie îndurerată, care nici astăzi nu și-a revenit din suferință, măcinată fiind de dor.

Dor și durere care nu s-au desprins și, spune ea, nu se vor desprinde niciodată din sufletul Ioanei Dichiseanu.

Ioana Dichiseanu: ”El nu era pentru mine tata sau Ion Dichiseanu, era cel mai bun prieten”

Fiica regretatului actor vorbește numai la superlativ despre tatăl său, despre relația tată-fiică, care a fost una care a depășit orice barieră a sufletului și a minții, menționând, cu tristețe, că acum, din tot ce a avut cândva, i-au mai rămas doar amintirile.

Ele sunt cele care o mai alină, dar tot ele o fac să se și întristeze, conștientă fiind că nu va mai putea trăi și adăuga altele, tatăl ei ridicându-se la cele sfinte.

‘’Îmi este dor și…Amintirile sunt o bucurie, dar tocmai de aceea îmi este dor de el, pentru că nu voi mai avea amintirile acelea, adică totul s-a oprit! Și am rămas… am rămas! El era… el nu era pentru mine tata sau Ion Dichiseanu. Pentru mine era cel mai bun prieten. Mă simțea din priviri, îl simțeam dacă a dormit bine după cum se trezea, după grimasa pe care o afișa, iar el, față de mine, la fel”, a povestit Ioana Dichiseanu, în podcast-ul lui Adrian Artene.

Astfel, trecută prin atâta suferință, dar crescând într-o familie unde iubirea a fost cuvântul cheie, Ioana Dichiseanu a ajuns la concluzia că în viață nu poți iubi pe cineva dacă nu suferi cu el, pentru

el și după el.

Mai mult decât atât, conștientă fiind că golul pierderii tatălui nu-l va umple nimeni și nu va trece niciodată, Ioana Dichiseanu mărturisește că, deși i s-a spus cum ar putea scăpa mai repede de suferință, nu vrea să renege ori să piardă nici cea mai mică legătură care a mai rămas între ea și Ion Dichiseanu, bărbatul pe care l-a venerat și-l va venera mereu.

Tânăra își pune părinții pe un piedestal și spune că nu-și poate dori să aibă alte sentimente față de cei care au făcut-o cine este astăzi, indiferent de câtă durere îi aduc amintirile, dorul și iubirea față de ei.

‘’În viață e foarte ușor să spui `vai, cât am iubit persoana respectivă`, indiferent că-i vorba de mamă, tată, soț, copil. E ușor, dar eu am ajuns la concluzia că, după tot ceea prin ce am trecut cu tata, perioada de spitalizare și așa mai departe, iubirea, ne place sau nu, înseamnă suferință. Trebuie să fii lângă omul pe care spui că-l iubești atunci când îi e greu, atunci când îi e rău, să suferi și tu odată cu el. Dacă tu te detașezi de suferința lui, înseamnă că nu-l iubești. Și atunci, eu nu pot să spun că îmi e dor de el, dacă nu simt cu adevărat asta! Pentru că mi-a mai spus cineva, `ei, o perioadă de doliu, va trece la un moment dat, sau adu-ți aminte de momentele urâte ca să nu-ți fie greu!”. Am auzit și asta! Și eu am spus: cum Dumnezeu să-mi aduc eu aminte de momentele urâte? Da, am mai avut și noi discuții între tată-fiică, evident, în orice relație există, dar cum să vrei să uiți un om care ți-a dăruit viață, ți-a dăruit tot? Te-a construit, că pentru mine asta sunt părinții. Ei m-au construit! Și atunci, cum să nu spun că mi-e dor de el?”, a completat fiica regretatului actor.