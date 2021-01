Iubita lui Culiță Sterp, reacție neașteptată în mediul online: „Să existe și o lege și pentru înșelarea...”

In articol:

Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp de la Survivor România, susține noua lege care prevedere pedepsirea cu închisoare de la 1 la 5 ani persoanelor care își deschid un cont pe o rețea de socializare cu numele și fotografiile în mediul online.

Această decizie a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie a fost foarte lăudată de oamenii care lucrează în mediul online, cât și de simplii utilizatori. Printre ei se numără și Daniela Iliescu.

Iubita lui Culiță Sterp a scris pe pagina sa de Instagram că această lege este o „veste minunată”. Viitoare mămică susține că ar trebui să existe o lege care îi vizează și pe cei care își înșală urmăritorii cu poze editate în diferite aplicații.

„Ce veste minunată! Ar fi minunat să existe și o lege și pentru înșelarea în mediul online cu Photoshop și FaceApp”, a mărturisit Daniela Iliescu, la InstaStory.

Mesajul postat de Daniela Iliescu la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Culiță Sterp și Daniela Iliescu vor deveni părinți pentru prima dată în acest an. Iubita cântărețului încearcă în continuare să se obișnuiască în lipsa acestuia, care este plecat în Republica Dominicană. Ea a mărturisit că are foarte multă încredere în el, chiar dacă este un bărbat care a avut multe iubite și este în continuare căutat de alte femei.

„El este foarte muncitor si responsabil. In timpul saptamanii cand nu are evenimente isi ajuta familia si daca doarme mai mult, ii atrag atentia. E de apreciat ce face. Eu nu am luat in serios relatia, ma gandeam ca nu dureaza. De la inceput mi-a spus ca a umblat cu multe femei, insa mi-a zis ca vrea familie si isi doreste copii. Imi si arata mesaje de la femei si imi fac cruce. Eu asta am vazut la el, ca s-a maturizat. Eu nu pot sa spun ce apreciaza la mine. Eu il las in pace si mereu vine acasa. Cand am plecat in relatia asta, stiam in ce ma bag. Eu il consider cel mai frumos. Nu imi place sa ii impun sa imi dea video uri cu ce face. Niciodata dragostea nu vine fortat”,a dezvăluit Daniela Iliescu , la Teo Show.