Iubita lui Dani Mocanu, în vârstă de 18 ani, a mers aseară la o emisiune tv și a vorbit deschis despre relația ei cu Dani Mocanu. Tânăra face acuzații grave la dresa artistului și spune că atunci când se apropia de vârsta de 18 ani, el i-a propus să se prostitueze.

Iubita lui Dani Mocanu, acuzații grave la adresa artistului: „Mi-a propus să mă prostituez pentru el și m-a amenințat cu moartea”

Fosta iubită a lui Dani Mocanu spune că a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de manelist până la vârsta majoratului. Fata susține că artistul i-a propus insistent să se prostitueze pentru el și în momentul în care a refuzat, a început să o amenințe cu moartea.

„Am fost cu el de la 15 ani jumate. Nu am locuit împreună, dar plecam cu el la evenimente. La un moment dat am şi dansat la evenimente. El s-a purtat ok la început, dar la sfârşitul relaţiei eu urma să fac 18 ani şi îmi spunea direct că vrea să mă prostituez pentru el. Credeam că glumeşte la început. El mai făcea asta şi cu alte fete”, a spus Bianca în direct, în cadrul unei emisiuni.

Bianca a mai povestit că Dani Mocanu se lăuda că are fete pe care le pune să se prostitueze, dar nu a văzut niciodată cu ochii ei lucrurile acestea.

„Se lăuda că duce fete la produs, nu eram de acord, dar nu puteam să îi zic să nu facă asta pentru că era destul de dominativ.”, a mai adăugat iubita lui Dani Mocanu.