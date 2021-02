Iubita lui Musty de la Survivor România, despre apropierea dintre Războinic și Mellina: „Se poate întâmpla ceva...”

In articol:

Musty de la Survivor România 2021 este considerat drept un tată față de mulți dintre colegii săi din echipa Faimoșilor. Iubita Războinicului, Gabriela, a apărut pentru prima dată într-o emisiune televizată, la Teo Show. ea a fost acompaniată de Kamara, fratele lui Musty.

Cei doi au vorbit despre parcursul pe care îl are în competiția Survivor România 2021, cât și despre scandalurile în care a fost implicat în ultima perioadă.

Gabriela a mărturisit că suferă atunci când îl vede cât de greu îi este fără mâncare în Republica Dominicană, însă își susține iubitul să continue să dea tot ce este mai bun pe traseu și să ajungă cât mai departe în competiție. Fanii emisiunii au observat o apropiere aparte între Musty și Mellina. Întrebați ce se întâmplă între cei doi Războinici, Kamara și Gabriela susțin că nu există nicio legătură sentimentală între cei doi. Cu toate acestea, frumoasa brunetă s-a pus în situația în care iubitul ei ar începe să aibă sentimente pentru colega lui.

Gabriela, iubita lui Musty de la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Kamara: Mellina este o fată pe care o cunosc de când avea 17 ani A crescut lângă trupa Alb Negru. A fost dansatoare, iar ulterior a devenit și coregraf, după care s-a apucat de muzică. O bună perioadă de vreme n-am fost apropiați, dar am revenit.

Gabriela: Nu am nimic împotrivă, nu sunt geloasă. Am cunoscut-o pe Mellina prin intermediul lui Kamara. Nu cred. Eu întotdeauna am susținut sentimentele adevărate. Dacă o fi să fie, pentru că se poate întâmpla ceva inevitabil sau imprevizibil, o să acceptăm situația. Nu o să mă retrag din relație până nu vine Musty acasă și discutăm. Eu am încredere în Musty.

Kamara: Ce se întâmplă în junglă rămâne în junglă!

Gabriela: Musty este un om foarte cald, toate fetele care vin la noi la studio, cu toate are un comportament foarte cald, le ia în brațe, cum și eu mă iau în brațe cu prietenii de la studio.

Iubita lui Musty, invitată în platoul Teo Show alături de Kamara [Sursa foto: Captură KANAL D]

Mihaela de la Războinici, dezvăluiri despre Mellina: „Îl are în spate pe Musty. Ei dorm și împreună”

Mihaela de la Survivor România 2021 s-a întors recent înapoi în România, după ce a fost eliminată. Ea a făcut dezvăluiri nebănuite despre relația dintre Războinici. Fosta concurentă a mărturisit că există o legătură strânsă între Mellina, Musty și Sorin.

„M-a dezamăgit foarte mult Mellina. Este cea mai rea dintre fete, de fapt. Probabil din cauza foamei e cea mai egoistă. Strânge foarte mult cocos pentru ea.Este cea mai rea dintre fete și m-a dezamăgit complet, nu e ceea ce pare deloc. Este foarte apropiată de Musty, cred că a simțit că are spate și a fost foarte răutăcioasă. Mellina știe că îl are în spate pe Musty.

Și Sorin se înțelege foarte bine cu Musty. Ei dorm și împreună. Ei trei sunt cei mai strânși, așa... Sincer, ei se înțeleg cel mai bine. Sorin și Musty dorm împreună, iar Mellina este și ea în grupul ăsta și știe că are spate, nu doar de la Musty, ci și de la Sorin. Probabil asta îi dădea puterea asta de răutate, să aibă conflicte cu oricine”, a dezvăluit Mihaela, în emisiunea online Ștafeta Mixtă.