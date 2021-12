Iubita lui Paul de la Puterea dragostei, probleme la o lună după ce a născut! Tânăra a ajuns de urgență la spital: „Puteam să ajung în patru scânduri acasă”

In articol:

Paul de la Puterea dragostei și iubita lui, Masha, au devenit părinții unui băiețel în urmă cu o lună de zile. Tânăra a făcut în urmă cu puțin timp un anunț care i-a speriat pe fanii. În urmă cu o seară, Masha a ajuns de urgență la spital din cauza unei hemoragii interne.

Ea a dezvăluit că totul s-a ntâmplat din cauza faptului că uterul nu i-a fost curătat bine după naștere. Ea a măturisit că după ce a ajuns la spital, medicul i-a spus că ar fi fost la un pas să își piardă viața și a fost foarte norocoasă.

„Vreau să împărtășesc ceva cu voi. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am ajuns în patru scânduri acasă, pentru că mi s-a întâmplat ceva foarte grav. Eu acum o lună de zile am născut la Maternitatea din Giulești și s-a întâmplat să nu îmi fie curățat bine uterul, nu mi-a fost eliminată toată placenta. Mi-au dat drumul foarte repede acasă, mi-au spus că e totul în regulă. Mi-aus pus că sunt șanse să sângerez încă vreo două luni în continuare. Eu cu soțul meu, ieri, ne-am pornit către Turda pentru a îmi vedea socri. Vreau să vă spun că am ajuns, am apucat să stau 5 minute pe scaun și am făcut hemoragie internă. Nu se oprea absolut deloc, curgeau cheaguri de sânge încontinuu, bucăți din placentă, nu vreau să vă descriu ce a fost în casă. A fost ca atunci când tai porcul efectiv. Toată lumea s-a panicat, a venit SMURD-ul, am fost dusă de urgență la spital aici în Turda. Un doctor exrem de bun mi-a făcut o coregrafie și un control și mi-a spus că nu am fost curățată cum trebuie.

Dânsul mi-a spus direct în față că puteam să ajung în patru scânduri acasă. Marele nostru noroc și aici țin să punctez că Dumnezeu chiar există și am avut zile de la el, că nu s-a întâmplat pe autostradă sau când eram doar eu cu copilul acasă. Domnul doctor a vrut să mă interneze și să îmi facă chiuretaj, doar că am făcut atac de panică pentru că am rămas cu traume de la spitalul unde am născut. Nu vă bagă în seamă decât dacă dați șpagă. Eu am avut cu mine 250 de euro și m-au lăsat în dureri. Am cerut epidurală, nu mi s-a făcut. Am cerut calmante, nu mi s-au făcut calmante. Am fost cusută pe viu și am cerut să mi se facă anestezie și au refuzat”, a povestit Masha, la Instastory.

Paul de la Puterea dragostei și Masha

Iubita lui Paul de la Puterea dragostei vrea ca vinovații să plătească

Masha le-a transmis tuturor mămicilor un mesaje foarte important. Iubita lui Paul de la Puterea dragostei le-a sfătuit să aibă grijă unde decid să nască, pentru că își pot pune la risc sănătatea. Ea a mărturisit că odată ce va ajunge înapoi ăn București și se va simți mai bine, va începe să găsească vinovații pentru tratamentul la care a fost supusă.

„Aveți mare grijă la ce spitale vă duceți! Sunt în stare de șoc în momentul de față cu ce mi s-a întâmplat. Până la urmă nu a trebuit să fiu internată, mi s-a dat un tratament medicamentos de la care acum mă simt mult mai ok. Mi se curăță uterul. În momentul în care o să mă întorc în București, vă asigur că o să mă întorc la acest spital și o să îi scoatem pe toți afară, inclusiv pe manager. Așa ceva nu este normal. Voi trebuie să vă imaginați faptul că copilul meu putea să rămână fără mine”, a mai transmis tânăra.

Paul de la Puterea dragostei și Masha, alături de băiețelul lor