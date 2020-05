In articol:

Iubita premierului britanic Boris Johnson, proaspata mamica, are 32 de ani si se numeste Carrie Symonds.

Tanara l-a facut tatic pentru a saptea oara pe prim-ministrul Marii Britanii, la sfarsitul lunii aprilie. Carrie Symonds si Boris Johnson s-au cunoscut la serviciu, iar din martie 2018 s-a aflat ca ar avea o relatie, desi el era inca insurat cu cea de-a doua sotie, Marina, de care era, insa, separat, de mai mult timp.

Iubita lui Boris Johnson e poreclita Apples: "Sunt luciosi si conturati ca niste mere"

"E blonda, sarmanta, iar porecla Apples (n.r. mere), pe care o are trecuta si pe profilul de pe Instagram se datoreaza obrajilor ei luciosi si foarte conturati. E foarte amuzanta si populara printre prietenii ei, mai ales dupa ce bea cateva pahare", scriu jurnalistii britanici de la publicatia Daily Mail.

Carrie Symonds are 32 de ani, lucreaza in PR si face parte din generatia noua de conservatori, supranumiti "the cool tories".

Tanara britanica si premierul britanic Boris Johnson au devenit parintii unui baietel pe 29 aprilie. Micutul a primit numele Wilfred Lawrie Nicholas. Este al saptelea copil al politicianului.