Alexandra, iubita vloggerului Colo (Alexandru Bălan, pe numele real), a avut o primă reacție legată de acuzațiile aduse partenerului ei. Tânăra influenceriță a răspuns printr-un citat în limba engleză: ”Your judgments of other people say more about you than they do about them” (judecățile tale legate de alte persoane spun mai mult despre tine decât despre ele). Alexandra, iubita vloggerului, și-a arătat astfel susținerea pentru Alexandu, confruntat la această oră cu un uriaș val de ură în mediul virtual. Alexandra și Alexandru sunt împreună de 6 ani și de multe ori fac pereche în vloggurile lui Colo, pe canalul acestuia de Youtube cu aproape 850.000 de abonați.

Iubita vloggerului Colo, prima reacție în scandalul minorelor abuzate! Ce a spus Alexandru că ar face fetelor

Scandalul minorelor a început de la un story-time postat de Colo pe Twitch, în care povestea experiența lui sexuală cu o tânără de 16 ani, pe vremea când el avea 19 ani. Alexandru Bălan a povestit că fata era ”nimfomană” și că voia ”sex zilnic”, iar după ce s-a despărțit de ea l-a amenințat că merge la poliție să-l acuze de viol. Bălan spune că a stat cu frică până când fata a depățit vârsta majoratului, după care i-a dat block pe toate rețelele. Chiar și așa, Colo a spus că unele fete de 15-16 ani sunt atât de dezvoltate fizic încât el ar întreține relații sexuale cu ele, doar că are o prietenă căreia îi este fidel.

„Eu dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, vă spun sincer, cât de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeți-mă pe cuvânt.“, a spus Colo citat de constantadeazi.ro.

Ulterior, Alexandru Bălan a revenit cu un mesaj de scuze pe Youtube, spunând că totul a fost o glumă.

Iubita vloggerului Colo, prima reacție în scandalul minorelor abuzate! Alexandru Bălan și-a cerut scuze

„Dacă stau acum să gândesc la rece chestia asta, a fost o glumă extraordinar de proastă, recunosc lucrul ăsta şi vreau să vă spun că îmi pare rău. În ultima perioadă, pe Facebook, a izbucnit aşa un mare scandal şi am fost implicat în el de către mai mulţi influenceri, de către mai multe persoane cunoscute în această industrie…

Şi vreau să-mi cer scuze faţă de ei personal, în primul rând, pentru că acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câţiva ani. Îmi cer scuze în mod oficial pentru că videoclipul meu a deranjat. Nu reprezintă în niciun caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire.

Iubita vloggerului Colo, prima reacție în scandalul minorelor abuzate! Ce spune despre Alexandra?

Vă spun sincer, respect toate femeile pentru că eu am fost crescut de mama mea, care mi-a oferit cea mai bună educaţie şi mi-a spus să respect toate femeile din această lume. Credeţi-mă că sunt împreună cu o fată de 6 ani de zile, Alexandra este iubita mea şi o iubesc ca pe ochii din cap.

Niciodată nu am ridicat mâna la ea şi nu sunt de acord cu violenţa asta faţă de femei sau de către orice fel de alte lucruri. Nu aş fi vrut niciodată să jignesc în mod oficial pe cineva. Chiar şi neoficial. E de mult timp acest videoclip cu mine pe internet şi vă spun sincer că nu aveam cea mai bună gândire, cea mai bună mentalitate, nu aveam acest număr de abonaţi, nu ştiam că mă adresez unui public atât de fraged.

Luam totul la derâdere şi la mişto pentru că mereu am făcut un show de entertainment, n-am avut ca scop niciodată să jignesc pe nimeni, n-am avut ca scop să ajung public în faţa voastră şi să-mi cer scuze“, a adăugat vloggerul.