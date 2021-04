Iubitul Elenei Udrea, bătut fără apel de polițiști! Alexandrov rămâne pieton în următoarele 3 luni iar Elena Udrea va trebui să se descurce sigură cu transportul până la București! EXCLUSIV

In articol:

Adrian Alexandrov a pierdut definitiv, miercuri dimineață, procesul cu Poliția Rutieră și va rămâne pieton pentru următoarele 90 de zile. Iubitul Elenei Udrea a fost surprins circulând cu 152 km/h în localitatea Călugăreni, județul Giurgiu.

Adrian Alexandrov, fără permis pentru 2 km/h în plus

Alexandrov a fost oprit de polițiști în luna februarie a anului trecut, atunci când i s-a întocmit și un proces verbal prin care a fost amendat cu 1.305 lei. El a depășit cu mai mult de 50 de km/h viteza admisă în porțiunea de drum unde a fost surprins de radar, așa că s-a luat măsura suspedării dreptului de a conduce un automobil pentru trei luni.

Adrian Alexandrov rămâne pieton[Sursa foto: Foto: Facebook]

Logodnicul fostului ministru al transporturilor a dat în judecată poliția cerând anularea procesului verbal pe motiv că cei 2 km/h în plus care au dus la pierderea permisului se află în marja de eroare a aparatului radar. Polițiștii au pus la dispoziția instanței toate planșele fotografice și certificatele aparatului radar, iar judecătorii nu au avut de ales decât să le dea dreptate.

Judecătorii: ”Putea cauza un accident”

În septembrie 2020, Alexandrov a pierdut procesul pe fond, însă a făcut apel. Pe 30 martie 2021, magistrații de la Tribunalul Giurgiu au confirmat decizia primei instanțe și l-au lăsat pe tânăr fără permis, decizia fiind de această dată una definitivă.

”În analiza proporționalității sancțiunii aplicate, instanța apreciază că, în raport de gradul ridicat de pericol social al faptei pentru desfășurarea în siguranță a circulației pe drumurile publice, de urmările ce s-ar fi putut produce prin săvârșirea faptei contravenționale, respectiv cauzarea unui accident rutier, ce s-ar fi putut solda cu punerea în pericol/vătămarea integrității corporale, sănătății sau chiar a vieții celorlalți participanți la trafic și a petentului însuși. (...) Instanța apreciază că numai astfel poate fi asigurată finalitatea preventiv-educativă a sancțiunilor contravenționale aplicate petentului. Viteza avută de către petent este una excesivă prin raportare la limita de 100 km/h pentru segmentul de drum pe care circula”, se arată în motivarea deciziei.

Adrian Alexandrov și Elena Udrea își mai doresc un copil[Sursa foto: Foto: WOWbiz.ro]

Elena Udrea vrea să rămână gravidă

Momentul este unul cum nu se poate mai nepotrivit atât pentru el cât și pentru Elena Udrea, care urmează în acest moment un tratament pentru a rămâne din nou însrcinată. Udrea a fost la un pas să fie din nou trimisă în arest preventiv într-un dosar de corupție, însă s-a apărat spunând că are un copil și este pe cale să-l facă și pe al doilea, așa că nu are în plan ”să fugă în lume”. Ea va trebui să se descurce însă de una singură cu transportul, în condițiile în care locuiește destul de departe de București. Alexandrov are și varianta de a susține din nou examenul auto pentru a-și recupera mai devreme permisul.