Adrian ”Beleaua” Corduneanu

”Beleaua” Corduneanu, celebru interlop ieșean, s-a arătat deranjat de mesajul uneia dintre piesele interpretate de DOC, Vlad Dobrescu și Deliric (membrii trupei CTC), lansată în urmă cu 6 ani, întitulată ”Bula mea”. WOWbiz.ro a scris atunci că Adrian Corduneanu le-a lăsat un mesaj dur rapperilor prin care l-a ”gratulat” pe colegul lui Deliric într-un mod cât se poate de dur. ”DOC este o p...ă fără caracter”, i-a transmis Corduneanu lui DOC într-un comentariu pe Youtube. Ulterior, după apariția articolului, comentariul a fost eliminat de pe pagina cu videoclipul ”Bula mea”.

Reacția bizară a lui Corduneanu, eliminată de pe Youtube

Rapperul Deliric

Nu este foarte clar ce l-a deranjat pe Corduneanu în legătură cu această piesă sau cu persoana lui DOC, cert este că reacția acestuia a fost taxată dur de fanii rapperului, prin mesaje la fel de dure, unele chiar rasiste. Incidentul este cu atât mai bizar cu cât ”Beleaua” Corduneanu nu este cunoscut drept un mare cunoscător al fenomenului hip-hop și nici să fi avut vreo relație cu cei care interpretează piesa.

DOC face parte din proiectul CTC alături de Deliric

Deliric a ajuns în atenția presei în acest an, după ce s-a aflat că are o relație cu celebra Inna. Pentru ascultătorii stilului hip-hop, Deliric este însă un nume consacrat și este considerat unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai fenomenului în ultimul deceniu. Albumul ”Linii de tramvai”, lansat pe piață în anul 2011 i-a adus lui Deliric extrem de mulți fani, iar colaborarea cu Silnet Strike din ultimii ani l-au dus pe rapper la un alt nivel. Deliric are și propriul magazin online în care își vinde colecția proprie de haine, sub brandul ”Porc”, destul de populare printre tineri.

Mesajul transmis de Corduneanu

Inna și Deliric, un cuplu neobișnuit

Relația cu Inna i-a luat prin surprindere atât pe fanii interpretei cât și pe cei ai rapperului, pentru că cei doi par să facă parte din ”lumi diferite”.

Inna și iubitul ei, Deliric

”Sunt băiat de oraș. Sunt născut și crescut în București. Când eram mic, băteam mingea în spatele blocului. Am crescut. Acum bat străzile-n lung și-n lat ca să-mi scriu numele pe toți pereții. Sunt tot timpul pe fugă. Uneori mă aleargă garda. De cele mai multe ori, alerg după fete. Ăsta e ritmul orașului. M-am adaptat”, se descrie ”Del” pe site-ul porc.ro.