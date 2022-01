Iubitul lui Carmen de la Sălciua a divorțat oficial de fosta soție! Artista și-a însoțit partenerul în instanță

In articol:

Lucrurile intră pe un făgaș normal pentru Marian Corcheș și Carmen de la Sălciua, asta pentru că iubitul artistei este oficial un bărbat liber. Divorțul dintre Marian și Bianca Corcheș a avut loc recent, iar cântăreața i-a fost alături partenerului său în instanță.

Marian Corcheș, oficial un bărbat liber

Imediat după ce s-au prezentat la tribunal, Bianca Corcheș, fosta soție a lui Marian, a făcut o serie de declarații, povestind cum s-a desfășurat tot procesul.

Bianca Corcheș a vorbit pentru un post TV despre cum s-a desfășurat procesul de divorț dintre ea și fostul soț, Marian Corcheș. Femeia a explicat că a rămas surprinsă, deoarece Marian Corcheș a recunoscut că a greșit, motiv pentru care totul s-a finalizat foarte ușor.

Însă, cu toate acestea, cei doi nu s-au înțeles asupra unui singur fapt, mai precis partajul. Bianca Corcheș are câteva pretenții în ceea ce privește averea strânsă de cei doi în timpul căsătoriei, însă Marian a anunțat-o pe fosta soție că vor rezolva această problemă tot pe cale judecătorească, asta dacă instanța va hotărî că femeii i se cuvine ceva.

„El și-a asumat vina, greșelile. Adică faptul că a trădat și s-a terminat. S-a terminat pentru că el a zis că acceptă că a greșit, a fost asumat, a fost de acord cu acțiunea noastră! Nu am cerut 100.000 de euro, am zis că partajul acolo e. Ultima oară când am vorbit mi-a spus că nu este de acord cu nimic, dar dacă îmi vreau drepturile, să merg în instanță și să-mi cer drepturile. Pe cale amiabilă nu a fost de acord cu nimic. Acum așteptăm decizia. Bine, o să mai dureze puțin până vine decizia, dar în teorie suntem gata, am divorțat”, a povestit Bianca Corcheș în cadrul unei emisiuni TV.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș [Sursa foto: Instagram]

Carmen de la Sălciua și-a însoțit iubitul la proces

De asemenea, Carmen de la Sălciua nu a lipsit de la procesul de divorț al iubitului ei, aceasta fiindu-i alături partenerului de viață. În cadrul aceluiași interviu, Bianca Corcheș a declarat că artista a fost prezentă în ziua procesului. Vedeta nu a intrat în tribunal, însă l-a așteptat pe Marian Corcheș afară, în mașină.

Totodată, Bianca Corcheș a mai spus că atunci când Marian Corcheș a înaintat actele de divorț, bărbatul a acuzat-o pe fosta soție de mai multe lucruri, însă în final, acesta și-a asumat greșelile.

„Nu mă așteptam să se termine și nu mă așteptam să recunoască. Pentru că el m-a acuzat pe mine de niște chestii la care și-a pus martori și chestii de genul. Și așteptam să ducă până la capăt ce a susținut când a băgat actele de divorț. Nu mă așteptam să dea înapoi deoarece și cred că este îndrăgostit. Am văzut-o și pe ea. Nu la proces, dar afară am văzut-o, în mașină”, a mai adăugat Bianca Corcheș.

