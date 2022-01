Iubitul lui Carmen de la Sălciua, primul termen în procesul de divorț! Ce s-a întâmplat la întâlnirea cu fosta soție? Dezvăluiri

In articol:

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară. Aceasta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, care au reușit să strângă milioane de vizualizări.

Iubitul lui Carmen de la Sălciua, primul termen din divorț

Solistei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental, deoarece trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu iubitul ei, Marian Corcheș.

Carmen de la Sălciua și iubitul ei [Sursa foto: Facebook]

Marian Corcheș, actualul partener de viață al cântăreței Carmen de la Sălciua, a participat la primul termen din provesul de divorț cu soția lui, Bianca Corcheș. Cei doi și-au adus acuzații foarte grave de-a lungul timpului, însă, în sală, discuțiile au fost calme și constructive.

Acest moment a fost demult așteptat de către Carmen și iubitul ei, ca să își poată întemeia propria familie, așa cum se cuvine. Marian Corcheș este cu un pas mai aproape de a deveni un bărbat liber, care se poate concentra 100% pe povestea de iubire cu celebra artistă.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

La tribunal, a fost prezentă și Carmen de la Sălciua, așteptându-și iubitul în mașină, nerăbdătoare să audă veștile cele bune. Aceasta i-a fost alături și l-a susținut pe tot parcursul procesului.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș si-au făcut declarații pe Internet, dar fanii au observat altceva! Detaliul din toate fotografiile artistei: "Așa e. Sunt o mincinoasă"

Bianca Corcheș, primele declarații după proces

Bianca Corcheș

Imediat cum s-a terminat procesul, Bianca Corcheș, soția iubitului lui Carmen de la Sălciua, a făcut primele dezvăluiri despre situația dintre cei doi. Aceasta a oferit detalii postului TV, Antena Stars, despre cum s-au desfășurat lucrurile în sala tribunalului și ce a discutat cu fostul soț.

"El și-a asumat vina, greșelile, adică faptul că a trădat și s-a terminat. El a zis că acceptă că a greșit, a fost asumat. A fost de acord cu acțiunea noastră. Nu am cerut 100 de mii de euro. Ultima dată a zis că nu e de acord cu nimic și o să merg în instanță pentru drepturile mele. O să așteptăm decizia, o să mai dureze până vine decizia, dar în teorie suntem gata. Nu mă așteptam să se termine. El m-a acuzat pe mine de niște chestii, și-a pus martori și așteptam să ducă până la capăt ce a susținut. Nu mă așteptam să dea înapoi. A fost cu ea, nu la proces, am văzut-o afară. Am apucat să-l întreb ceva, prefer să rămână pentru mine. L-am întrebat dacă e fericit. A zis că e fericit. Da, a apărut cineva. E doar începutul.", a declarat fosta soție a iubitului lui Carmen de la Sălciua, pentru postul de televiziune menționat mai sus.

Distribuie pe: