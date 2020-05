In articol:

Iubitul Margheritei de la Clejani, primele declaratii dupa scandalul drogurilor. La aproape o saptamana dupa ce fiica Vioricai si a lui Ionita de la Clejani a provocat un accident cu masina, iar la testare a iesit pozitiv cu heroina, Theodor a reactionat.

Iubitul Margheritei neaga acuzatiile potrivit carora el si cantareata ar fi consumat substante interzise cu cateva ore inainte ca Marga sa se urce la volan si sa faca accident.

"Am fost foarte deranjat de ce s-a spus in mass-media despre mine, dar si ce s-a spus despre Margherita. In acest moment nu doresc decat sa aduc la cunostinta ca acuzatiile de consum de droguri nu-si gasesc corespondent, in raport cu modul in care a fost descris in presa. Rezultatele ce vor iesi imi vor da dreptate", a spus iubitul Margheritei de la Clejani intr-o emisiune de televiziune.

Theodor neagă că a consumat droguri

Tanarul neaga ca ar avea dosar penal pentru consum de droguri. El sustine ca toate medicamentele pe care le-a luat au fost prescrise de medicul sau psihiatru.

"Este absolut fals. Substanta se procura de la farmacie, toata lumea o poate cumpara. Se da fara reteta, nu am nicio stampila (n.r. s-a vehiculat in presa ca ar fi falsificat retete). Am avut o reteta de la doctorul meu psihiatru, pentru ca am avut probleme cu somnul mai demult", a mai declarat Theodor, trapper si component al trupei "Nordwlui".