Theodor, tanarul despre care s-a spus ca ar fi fost iubitul Margheritei de la Clejani, a fost protagonistul unui eveniment plin de violenta in plina strada. A ajuns pe patul de spital, dar mai tarziu si-a cautat dreptatea in instanta, iar agresorii lui au fost condamnati.

In toamna anului trecut, iubitul Margheritei ar fi cumparat droguri pe care nu le-ar fi achitat. Asa se face ca a fost atacat in plina strada, batut, apoi dus acasa, de unde agresorii ar fi luat mai multe bunuri de valoare pentru a recupera paguba. Theodor a fost preluat atunci de un echipaj SMURD si dus la Spitalul de Urgenta in stare grava.

Tanarul trapper si-a denuntat ulterior agresorii, iar Judecatoria Sectorului 1 s-a pronuntat in cazul acestora. Cei trei barbati care l-au talharit si sechestrat au fost condamnati la inchisoare. Mai mult, ei trebuie sa plateasca 1.870 de lei daune materiale si 3.000 de euro daune morale.

Jurnalistii de la cancan.ro au aflat ca doi dintre agresorii lui Theodor aveau antecedente penale. Magistratii au decis ca lor sa le fie prelevata probe care sa fie pastrate in Sistemul National de Date Genetice Judiciare, masura care se impune in cazul infractorilor foarte periculosi.

Theodor este sau nu iubitul Margheritei?

Intr-un interviu acordat pentru Romania TV, Margherita a negat ca ar avea o relatie cu Theodor, despre care spune ca ii este doar prieten.

"Nu am nicio relatie cu Theodor. Eu nu am un iubit. Pentru mine iubit inseamna o relatie de un timp. Am multi prieteni. Am prieteni din toate categoriile. Am prieteni! Theodor este un baiat pe care eu l-am admirat. Am vrut sa fac ceva cu el impreuna", a declarat Margherita de la Clejani intr-un interviu.

"Fiecare vorbeste despre ce vrea. Eu nu pot sa vorbesc nimic despre Theodor, pentru ca nu sunt in masura. Nu pot sa spun ca este o influenta negativa sau nu. Ati vazut si voi destul de bine ce s-a intamplat. A fost un mic accident in care nu am omorat pe nimeni, n-am dat in cap la nimeni, nu m-ati vazut voi drogata", a explicat fiica Vioricai de la Clejani.