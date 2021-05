Iubitul Monicăi Gabor deschide restaurant de lux în cea mai selectă zonă din Beverly Hills! Mr Pink a pierdut o avere în pandemie! EXCLUSIV

In articol:

Mr Pink vrea să de din nou lovitura în SUA cu un proiect grandios. Iubitul Monicăi Gabor încearcă să deschidă un restaurant chinezesc în cea mai scumpă zonă comercială din Beverly Hills. Asiaticul a investit milioane de euro în afaceri care nu s-au dovedit a fi unele tocmai reușite, cum ar fi brandul de băuturi Mr Pink.

Mr Pink va fi vecin cu Vera Wang

Iubitul Monicăi Gabor a fost afectat pe plan financiar de pandemie, în sensul că a fost nevoit să-și amâne planurile pentru aducerea în SUA al unui important lanț de restaurante chinezești. Dacă, în general, bucătăria chinezească este privită în general mai mult ca un soi de fast-food, nu este și cazul brandului Beijing Yan, descris de investitori ca fiind ”a group of very high end restaurants in China” (un grup ce restaurante extrem de selecte din China).

Citeste si: Dezvăluiri în premieră! Mădălin Ionescu a fost cauza divorțului Monicăi Gabor de Irinel Columbeanu! Rolul neașteptat jucat de prezentator!

Citeste si: Dezvăluiri în premieră! Mădălin Ionescu a fost cauza divorțului Monicăi Gabor de Irinel Columbeanu! Rolul neașteptat jucat de prezentator!

Citeste si: Albia râului sfânt din India, Gange, este plină de cadavrele celor decedaţi de COVID-19 – GALERIE FOTO- bzi.ro

Iubitul Monicăi Gabor este asociat în acest business cu un alt om de afaceri chinez supranumit Mr K, iar cei doi au închiriat deja o locație într-una din cele mai vizitate locuri din America. Este vorba de celebrul Rodeo Drive din Beverly Hills, o stradă pe care toate marile branduri internaționale au un magazin. De altfel, restaurantul lui Mr Pink ar urma să fie deschis chiar vizavi de showroom-ul designerului Vera Wang.

Mr Pink vrea să-și deschidă restaurant pe Rodeo Drive[Sursa foto: captură: Youtube]

Proiectul este demarat încă din 2017, atunci când iubitul Monicăi Gabor a început să strângă autorizațiile necesare de la autoritățile locale și ar fi trebuit finalizat în 2019. Din păcate, lucrările s-au decalat și apoi a venit pandemia, care a închis temporar majoritatea localurilor din Statele Unite. Acesta ar putea fi reluat însă în curând, după ce măsurile de relaxare vor începe să-și facă simțită prezența iar oamenii vor putea din nou umple restarantele.

Citeste si: Fostul șofer al Monicăi Gabor, de negăsit! ”Banderas” nu s-ar mai afla în Mexic! Și Ricky a ”dispărut” de ani buni! Dezvăluiri exclusive

Iubitul Monicăi Gabor, rezultate slabe în afaceri

Monica Gabor e fericită în SUA alături de Mr Pink

Mr Pink nu se poate lăuda că a reușit să facă tot ce și-a propus din punct de vedere al afacerilor. Cel mai important business al său, băutura Mr Pink pe bază de ging-seng, nu a ajuns atât de populară precum spera chinezul în 2013, atunci când a acordat singurul interviu pentru o publicație asiatică. Vremurile în care își pemritea să plătească vedete de la Hollywood care să-i facă reclamă la produse a apus de multă vreme iar planul de a intra pe piața din Europa pare, de asemenea, eșuat. Iubitul Monicăi Gabor a investit apoi într-o aplicație de mobil care, de asemenea, s-a dovedit a fi necâștigătoare.