Iubitul Oanei Matache vine cu dovezi, după acuzațiile că ar consuma substanțe interzise! Radu Siffredi a vrut să demonstreze cu orice preț că totul a fost o înscenare: "Vă pup, atât!"

De când Oana Matache a făcut publică relația sa cu Radu Siffredi, mai multe persoane au încercat să o facă să înțeleagă că nu este potrivit pentru ea. În tot acest timp s-a speculat că tânărul ar consuma substanțe interzise, motiv pentru care ar trebui să stea departe de copiii blondinei.

Radu Siffredi demontează toate speculațiile din mediul online

Cu toate acestea, Radu Siffredi nu s-a lăsat bătut și chiar a venit cu dovezi solide prin care a demonstrat că totul este o invenție nedreaptă, pentru a-l despărți de iubita sa.

De câteva săptămâni, noua relație a Oanei Matache a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului. Blondina a încheiat căsnicia cu fostul soț, Răzvan Miheț, și și-a găsit liniștea și iubirea în brațele altui bărbat. Cu toate acestea, mulți o critică pentru decizia amoroasă, iar cea care se opune în totalitatea este chiar mama sa, Gina Matache. Femeia nu este de acord cu noua legătură a fiicei sale, mărturisind că tânărul nu este o influență corectă pentru ea. Mai mult decât atât, artista nu acceptă faptul ca noul iubit al Oanei să fie în preajma nepoților ei, dorindu-și ca cei mici să fie crescuți alături de tatăl lor, într-un mediu sigur.

”Nici mie nu îmi place că fac asta, numai după ce am terminat toate argumentele am luat această decizie, dar copiii cei mici trebuie protejați. E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici, spre binele copiilor. Copiii au un tată exemplu în eleganță, cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naiba ce au construit părinții.

Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot ca să-i deschid ochii. Mă doare să o văd cum merge în jos. De aceea am procedat așa. Probabil sunteți cunoștințe și doare, dar nu trebuia să despartă familia asta. Divorțați nu sunt și e pasibilă de lucruri rele. Să nu fie nevoie, dar cum se comportă, lasă de dorit. Voiam și alte păreri pentru că mă depășește și nu sunt cea mai fericită cu alegerea asta, dar dacă vede, sper să se trezească. A fost un ultim efort să o trezesc. Nu comunică cu nimeni”, a scris Gina Matache, pe pagina sa de Instagram.

Mai mult decât atât, mulți internauți l-au acuzat pe noul iubit al Oanei Matache că ar consuma substanțe interzise, întrucât în timpul live-urilor și nu numai a avut un comportament neașteptat. Astfel, Radu Siffredi a vrut să demonteze speculațiile apărute în mediul online și a apelat la una dintre cele mai solide dovezi, și anume o serie de analize antidrog, rezultate pe care le-a postat mai apoi pe rețelele de socializare. Așadar, tânărul a postat o fotografie prin care se arată rezultatele negative la toate tipurile de substanțe interzise, alături de un mesaj ironic pentru toate persoanele care l-au criticat încă de la început: "Vă pup, atât!", a transmis Radu pe pagina sa de Instagram.

Oana Matache, reacție la acuzațiile făcute de mama sa la adresa noului iubit

Oana Matache a încercat până acum să nu își spună părerea pe marginea acestui scandal, însă nu a mai rezistat și a răbufnit după ce mama sa l-a desființat pe noul iubit ori de câte ori a avut ocazia. Blondina susține că Gina Maatche nu ar avea niciun drept să îl judece pe Radu Siffredi, mai ales că nu a avut ocazia să îl cunoască cu adevărat.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă.

În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră.

Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de „hate general” dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagine problematică fără nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar”, a scris Oana Matache, pe contul ei de Instagram.

