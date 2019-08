Iubitul Oanei Radu, mutilat pe viață! A fost atacat într-un mod șocant. Imagini înfiorătoare

Un atac socant, cu cocktail Molotov, care s-a derulat in Craiova, l-a mutilat pe viata pe iubitul artistei Oana Radu. Acesta cazut victima unui individ tulburat de nebunie, care - nervos ca lucratorii de gaze faceau zgomot pe scara - a aruncat cu sticle incendiare in sanga si in dreapta, nimerind si in oameni. Tanarul grav ranit are arsuri pe tot corpul iar doctorii sunt nevoiti sa-i amputeze piciorul.