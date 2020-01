Iubitul Simonei Halep a fost pozat în slip, în timpul unei vacanţe la mare. Toni Iuruc, care este cu 13 ani mai mare decât Simona, a fost protagonistul unei întâmplări haioase care a avut loc în 1996, când el avea 18 ani, iar Simona doar 5. Povestea a fost relatată deAlex, cel mai bun prieten din liceu al lui Toni. “Cu și datorită lui Toni am o grămadă de amintiri mișto, amintiri de care râdem de câte ori le auzim. Nu doar că râdem noi doi, dar și toți prietenii noștri care deja știu aceste întâmplări pe de rost, râd de fiecare dată când le povestim.”, a scris Alex. (vezi motivul pentru care Toni Iuruc a râs la înmormântarea tatălui său)

Citeste si: Simona Halep a decis! Cine îi va fi naș la nunta cu alesul inimii ei, Toni Iuric | EXCLUSIV

Citeste si: Dramă uriașă pentru Simona Halep! E vorba de un antrenor drag ei, ajuns la spital în stare gravă! ”Ne-am înțeles foarte bine și mi-a rămas la suflet” EXCLUSIV

„În vara lui ’96, după ce am dat bacul am plecat în America încercând să-mi obțin o bursă de studii jucând baschet. Având în vedere că la acest sport m-am născut talent și-o să mor speranță, evident că am plecat bou și m-am întors după vreo lună vacă. Dar o vacă care avea o soră care în acea vară muncea pe litoral în echipa Marlboro. Să fii promoter în echipa Marlboro la mare în ’96 însemna cam ce înseamnă azi să fii mafiot: gagici mișto, mașini și mai mișto (Opel Frontera branduite) etc. Ajung eu în gară la Constanța unde mă aștepta sor’mea cu vreo alte 3 fete de la Marlboro. Mi-au făcut o primire ca-n filme, se uitau ăia pe peron, ziceai că venise cel puțin Brad Pitt.”, a dezvăluit amicul lui Iuruc.

Iubitul Simonei Halep a fost pozat în slip: „Toni săracu’ rămâne ca prostu"

„Tot pe peron se afla și Toni care, fiind la mare, venise să-și vadă cel mai bun prieten (ăla-s eu) pe care nu-l mai văzuse de când se întorsese din America. Și le spusese tuturor cu care era la mare cum se duce el la gară că vine cel mai bun prieten și să nu-l aștepte pentru că probabil va petrece toată ziua cu mine. Cobor eu din tren, o îmbrățișez pe sor’mea, îl îmbrățișez pe Toni, ieșim cu toții din gară, văd Frontera de la Marlboro care mă aștepta, mă întorc la Toni și îi zic: – Mulțumesc c-ai venit, mă duc cu sor’mea, te sun eu mai încolo. Doamne, să știți că mi se face rușine în timp ce scriu asta, dar așa am făcut.”, a continuat Alex.

„Toni săracu’ rămâne ca prostu’, nevenindu-i să creadă. Mi-a povestit după că s-a mai plimbat 2 ore cu troleu, că i-a fost rușine să se ducă să le povestească ălora cum l-am lăsat ca prostu’ de unu’ singur. Mamă, ce bou am fost!”, a încheiat Alex, care a postat şi o fotografie făcută la mare, în 1996, când el şi Iuruc au pozat pe plajă, în slip, întinşi pe şezlong. “Explicație foto: Mamaia ’96, în vara aia când am fost eu de rahat”, a scris Alex. Simona Halep şi Toni Iuruc îşi vor uni destinele în 2020. ”Se vor căsători, la anul, în luna septembrie, după ce va participa la US Open 2020. Evenimentul va fi unul fabulos, la un restaurant de lux din Constanța și, normal, va fi organizat conform tuturor tradițiilor machedonești”, a spus un apropiat al familiei Halep pentru WOWbiz.ro.