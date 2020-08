In articol:

Iulia Albu, umilită de mămicile de la școala fiicei sale

Iulia Albu a vorbit în cadrul unui interviu despre decizia pe care a luat-o în legătură cu educația fetiței sale, Mikaela. Vedeta se declară mulțumită de cadrele didactice prezente într-o școală de stat, iar acesta ar fi fost primul motiv pentru alegerea făcută.

Citeste si: Veste tristă pentru Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei! O persoană dragă, infectată cu coronavirus

Citeste si: Iulia Albu, noi detalii despre fiica ei, Mikaela! "Este mult prea mică pentru a-și da seama acum”

Citeste si: Harry și Meghan, în casa miliardarului rus care a vrut să-și taie soția de față cu toată lumea - evz.ro

Citeste si: Imagini șocante! Polițiști umiliți în timp ce transportau la secție un bărbat. Toată scena a fost filmată pe Tik-tok

Iulia Albu, dată afară din grupul mămicilor de la școala fiicei sale

În schimb, se pare că de-a lungul timpului, Iulia a avut ceva probleme cu mămicele colegilor Mikaelei. Fashion desginer-ul era într-un grup de WhatsApp, până în momentul în care una dintre femei a decis să o scoată din grupul respectiv. Amuzată de situație, vedeta a declarat că nu-și mai aduce aminte de ce au decurs la acest gest, dar și faptul că oricum nu era atrasă de ce se discuta acolo.

„M-au scos de pe grupul de mame de pe WhatsApp. Nu mai țin minte exact de ce, dar sincer eu nu reacționez bine la mesajele acelea banale: m-am trezit de dimineață, am mâncat și am făcut imediat o poză. Mi se pare că sunt lucruri pe care nu ar trebui să le expui. Așa cum eu nu-mi expun copilul pe Instagram, așa nu o să-l expun nici pe un grup de mesaje. Am legat câteva prietenii, două, cu mămici, dar atât“, a povestit Iulia Albu.

Iulia Albu, detalii despre școala aleasă pentru fiica ei

În plus, Iulia a mai dat detalii despre motivul pentru care a ales să nu își ducă fetița la o școală privată.

„Este un snobism să duci copilul la o școală privată. Există și excepții. Eu nu sunt un om snob (râde), modestia mă caracterizează, după cum spuneam și anterior. Poate să facă o facultate în străinătate, dacă va alege un profil pentru care nu se oferă o pregătire suficientă în țară.

Iulia Albu a vorbit despre decizia de a-și înscrie fiica la o școală de stat

Spre exemplu, Facultatea de Drept aș vrea să o urmeze în străinătate, pentru că în România nu mai este așa cum era înainte sau, dacă ar vrea să facă studii în domeniul bancar, tot în străinătate aș îndruma-o“, a punctat aceasta.