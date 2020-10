Iulia Albu [Sursa foto: Facebook]

Invitată la o emisiune televizată, Iulia Albu a crititcat dur ținutele unor vedete autohtone. Aceasta a vorbit despre modul în care se imbracă Andreea Bălan și Bianca Dragușanu. Fashionista le-a dat exemplu de „Așa nu” pe cele două vedete care s-au pozat purtând haine de blană de vulpe. Iulia Albu nu recomandă purtarea blănurilor naturale deoarece nu încurajează sacrificarea animalelor, ci recomandă purtarea hainelor din blană sintetică.

Pe de altă parte, Iulia Albu recunoaște că a purtat și ea o dată o haină de blană naturală de vulpe la un eveniment la insistențele fostului soț.

“Eu nu doresc să fiu ipocrită. Am purtat o singură dată. A fost o blană pe care mi-a cumpărat-o fostul meu soț și pe care a insistat să o port la un eveniment. Am purtat-o singură dată și după care am aruncat-o la gunoi. Asta a fost.”, a declarat Iulia Albu.

Ce spune Iulia Albu despre cele două vedete

“Sunt trei vedete care poartă blană naturală, într-un context în care mi se pare lipsit de orice fel de bun gust și bun simț să faci asta. Aceste animale nu sunt împușcate în sălbăticie ci sunt crescute în niște ferme, în niște condiții foarte urâte. Sunt electrocutate, jupuite de vii. Bănuiesc că pentru unele persoane merită să încaseze câteva sute de euro…pentru a promova așa ceva… Consider că pot să trag un semnal de alarmă.”, spune Iulia Albu

Vis a vis de cele două vedete, Iulia consideră că atât Andreea Bălan, cât și Bianca Drăgușanu, nu merită să fie considerate influenceri.

“Persoanele care fac asta în România, din punctul meu de vedere, nu merită denumirea de influenceri.”, a adăugat stilista.

