Vă era dor de Iulia Albu? Ei bine, stilistul care nu iartă nimic a revenit în forță și a făcut o nou victimă de calibru din lumea vedetelor. Este vorba despre Antonia, soția lui Alex Velea, care apare într-o reclamă la diamante cu manichiura nefăcută.

Iulia Albu o desființează pe Antonia! Ce a observat stilista?

Mai precis, Iulia Albu a observat că Antonia poartă unghii false doar că aceastea au fost aplicate cu mai mult timp în urmă, astfel încât cele originale au crescut pe dedesubt. Astfel, s-a format o mică gaură în zona inferioară a unghiei, care poate fi observată doar de un ochi format.

În fine, gafa nu ar fi atât de mare dacă Antonia nu ar face reclamă la diamante, explică Iulia Albu. Cu atât mai mult cu cât mâinile Antoniei apar în prim-plan și manichiura veche iese astfel în evidență.

Iulia Albu o desființează pe Antonia! ”O femeie frumoasă cu o manichiură urâtă”

”Antonia “o arde” prost cu manichiura nefăcută de minim o luna intr-o reclama la bijuterii cu diamante. Da, Antonia este o femeie frumoasa cu o manichiura urâta si cam atât. Ce vinde? Diamante. Cică. Sub sloganul “este momentul tau sa strălucești si sa te simți frumoasa”, femeile din Romania, cărora mai nou li se spune prin reclama pe tv ca nu este necesar sa pună vata peste absorbant, ar trebui probabil sa înțeleagă ca este ok sa își facă manichiura o data la doua luni atâta timp cât arată ca Antonia si poarta diamante. Si, bineînțeles, când le gătește Alex Velea fiecare clătită in alta tigaie. Sau cum?”, a scris Iulia Albu pe contul ei de socializare.

În trecut, Antonia a mai fost criticată pentru o problemă ce ține oarecum tot de ”igienă”. Frumoasa cântpreață transpiră excesiv în timpul concertelor, mai ales că de multe ori trebuie să și danseze. Uneori însă, transpirația se ”strânge” pe hainele Antoniei și apar pete inestetice.