Iulia Albu, pe patul de spital cu perfuzia în mână, în prag de sărbători! Ce s-a întâmplat cu criticul de modă? „Așa, de sărbători”

Iulia Albu, una dintre cele mai cunoscute nume din showbiz-ul românesc, este foarte activă pe rețelele de socializare. Recent, criticul de modă și-a îngrijorat fanii după ce a postat o fotografie în care le transmitea că a ajuns pe patul de spital.

Iulia Albu, pe mâinile medicilor

Aceasta a avut nevoie de perfuzii pentru a-și reveni.

Recent, fosta jurată „Bravo, ai stil!” a distribuit pe rețelele de socializare o fotografie în care apare cu o perfuzie în mână. Chiar înainte cu doar 2 zile de Crăciun, Iulia Albu a avut nevoie de îngrijirea medicilor. Pentru moment, nu a oferit mai multe detalii legate de starea sa de sănătate.

Iulia Albu s-a fotografiat cu perfuzia în mână cu doar câteva momente în urmă, spre surprinderea tuturor fanilor ei.

„ Așa, de sărbători”, a fost mesajul transmis de Iulia Albu, pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Stories.

Iulia Albu a ajuns pe patul de spiral, în prag de Sărbători [Sursa foto: Instagram]

Cum se menține Iulia Albu în formă, la 41 de ani

La cei 41 de ani ai săi, Iulia Albu are un corp invidiat de multe tinere. Criticul de modă arată și se simte ca la 20 de ani, iar secretul unei siluete suple este modul de viață sănătos, indiferent de câte calorii consumă.

„ Poate și pentru că cea mai mare parte a vieții mele am fost frustrată de faptul că era mult prea slabă, am renunțat la a mai contoriza foarte strict câte kilograme am sau câte calorii mănânc. Am antrenor cu care merg la sală, am antrenor cu care merg să alerg, respectiv iubitul meu, și am cel mai bun antrenor – pe fiica mea, care are grijă mereu să mă alerge suficient pentru a pierde caloriile în plus.”, a mărturisit Iulia Albu, pentru Revista VIVA!.

„ De asemenea, nu sunt adepta regimurilor, deoarece, cu excepția situației în care sănătatea îți dictează asta, mi se pare total contraproductiv să vrei să fii mereu altcineva sau altfel decât ești.”, a mai adăugat criticul de modă.

