Iulia Albu, suspectă de COVID-19?! Vedeta este în carantină alături de fiica și iubitul ei: "Din păcate..."

În urmă cu doar câteva zile, fosta jurată de la Bravo, ai stil! declara faptul că urmează să meargă în instanță, pentru a depune plângere împotriva fostului soț, după ce acesta a participat, împreună cu Mikaela, fiica lor, la un revelion unde nu s-au respectat regulile de distanțare socială.

Iulia Albu, suspectă de COVID-19?!

La câteva zile după incident, pe conturile de socializare ale vedetei a apărut un mesaj neașteptat. Iulia a scris faptul că se află în izolare la momentul actual, împreună cu fiica, dar și cu iubitul ei.

Iulia Albu[Sursa foto: Facebook]

"Din păcate... In cazul in care va intrebati de ce postez aceste fotografii mai vechi, motivul nu este unul îmbucurător... având in vedere ca știți deja ceea ce s-a întâmplat de acest Revelion, suntem toți 3 sub observatie medicală. Din acest motiv, mâine, la Martea Neagră cu Iulia Albu, cel mai probabil ne vom vedea Live, pe Skype, si nu in studio așa cum se întâmpla de obicei. Fiți responsabili. Purtați masca.", a scris Iulia Albu pe contul sau de Facebook.

Totodată, se pare că Iulia Albu a aflat despre faptul că fiica ei a fost la un revelion, la care au luat parte 9 persoane, fără a respecta regulile impuse de autorități.

Iulia Albu[Sursa foto: Facebook]

“Azi noapte am aflat că fiica mea a participat, aflându-se în perioada stabilită de instanța în grija tatălui ei, la un revelion organizat de un vecin al tatălui ei la care au participat în total 9 persoane. Într-un apartament de bloc. Nimeni nu a purtat masca.

Acești oameni au considerat că este în regulă să calce în picioare toate normele legale, punând în pericol atât propria sănătate cât şi a copiilor lor. Fostul meu soț a pus în pericol sănătatea fiicei mele în perioada dispusă de instanța ca fiind în grija lui. In mod conștient şi voluntar.

Astăzi voi fi în instanţă pentru a îmi apăra dreptul legal de a mă simți în siguranță. Asta după ce prima instanţă a decis că este normal să glumești pe un post tv cu acoperire naționala că ți-ai fi dorit să ai un pistol la întâlnirea cu mama copilului tău, viitorul ei soț şi în prezenţa Mikaelei”, a scris Iulia Albu.