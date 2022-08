Iulia Vântur a vorbit pentru prima dată despre părinții lui Salman Khan! Și-a spus părerea sinceră despre ei: „Oameni diferiți”

In articol:

Iulia Vântur a fost, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi. Deși cariera ei era în plină ascensiune în România, a luat o decizie radicală, care i-a șocat pe cei mai mulți. A hotărât să lase totul în urmă și să-și dea o șansă într-o țară îndepărtată, cu o cultură total diferită de a noastră.

După plecarea ei în India, cârcotașii au început cu bârfele, dar la scurt timp frumoasa blondină le-a făcut să înceteze, căci nu doar că a reușit pe plan profesional, ci și pe plan sentimental. Acum este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite cântărețe din India, iar piesele lansate de ea ajung și pe coloana sonoră a filmelor de la Bollywood și, de asemenea, formează un cuplu stabil cu renumitul actor Salman Khan. Bineînțeles că în zece ani de când sunt împreună aceasta i-a cunoscut toată familia, dar este pentru prima dată când vorbește despre ei într-un interviu. Iată ce a spus despre mama și tatăl iubitului ei!

Iulia Vântur, părere sinceră despre părinții lui Salman Khan. A spus-o public, în presa din România

În urmă cu câteva luni, vedeta de televiziune a revenit în țară, însă a fost nevoită să se întoarcă rapid în India, căci a pornit un proiect ambițios, care îl are în prim-plan chiar pe iubitul ei, Salman Khan. Este vorba despre un documentar care îi dezvăluie acesta toată viața profesională, dar și un strop din cea personală.

Printre persoanele care au vorbit despre renumitul actor de la Bollywood se numără și părinții lui, cărora le-a luat interviu chiar Iulia Vântur.

Blondina a avut numai cuvinte de laudă la adresa mamei și tatălui acestuia, ba chiar este convinsă că tot ce este Salman Khan în ziua de astăzi, a ajuns datorită lor.

„În documentarul despre el, o întrebare importantă a fost: „De ce el, de ce e atât de iubit de public, ce are special?. Vorbind cu oameni diferiți, am ajuns la aceeași concluzie: oamenii îl iubesc pentru faptul care are curajul să se arate exact așa cum e el, fără filtre. De asta i se spune „bhai” adică „frate” (apropiat), oamenii rezonează cu normalitatea și simplitatea lui. Este un om atât de simplu „după vorbă, după port, însă duce cu el un bagaj plin de învățături, moștenite de la părinții lui, niște oameni cu adevărat speciali”, a declarat Iulia Vântur pentru Viva.ro .