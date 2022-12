Iulia Vântur a vorbit public despre un subiect sensibil pentru ea! Mesajul transmis acum, de sărbători: „A fost o etapă minunată în viața mea”

In articol:

Iulia Vântur este o figură foarte cunoscută în România și nu numai. Fosta prezentatoare a ajuns să fie celebră în toată lumea, după ce a lăsat țara natală în urmă și s-a mutat în India.

Acum este actriță și cântăreața, având fani în fiecare colț al lumii, dar nu uită de unde a plecat. Și se pare că nici primii săi admiratori nu-și pot lua gândul de la proiectul care a consacrat-o pe blondină.

Citește și: Iulia Vântur, geloasă pe admiratoarele iubitului ei? Mesaj neașteptat pentru fanele lui Salman Khan: „Pot spune că este iubitul lor imaginar”

Iulia Vântur nu a uitat de unde a plecat

A fost o vreme când Iulia Vântur făcea echipă cu Ștefan Bănică Jr., ambii fiind la cârma unui show de dans care avea menirea să îi ajute pe cei aflați la nevoie.

Mulți ani la rând, cei doi au fost în topurile preferințelor publicului românesc și se pare că nici acum, ceea ce au făcut ei, nu poate fi dat uitării.

O dovadă în acest sens fiind cel mai recent mesaj pe care Iulia Vântur l-a primit acum de la un admirator. Pe Instagram, stând de vorbă cu admiratorii săi, Iuliei i s-a spus că numele și imaginea sa nu pot fi desprinse nicicum de show-ul de dans pe care l-a moderat ani la rând.

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

”Iuly, când te văd, mereu îmi fuge gândul la ”Dansez…”, cât de dor îmi e de emisiune”, a fost mesajul primit de Iulia Vântur.

În replică, artista subliniază și ea faptul că anii petrecuți alături de Bănică Jr. în emisiunea respectivă au fost cei mai frumoși și cei în care a învățat atât de multe.

Tocmai de aceea, va fi mereu recunoscătoarea echipei din care a făcut parte, iar dorul nu poate fi descris în cuvinte.

”A fost o etapă minunată în viața mea pentru care sunt recunoscătoare. Și mie mi se face dor de emisiunea, de super echipa…”, a scris Iulia Vântur, pe contul personal de Instagram.

Iulia Vântur a vorbit public despre un subiect sensibil pentru ea [Sursa foto: Instagram]

Citește și: După ce legende ale televiziunii americane a alergat Iulia Vântur în Texas: „Vreau să merg în Southfork!”| EXCLUSIV

Motivul pentru care Iulia Vântur s-a mutat în India

Chiar dacă duce dorul vremurile de mult timp apuse, Iulia Vântur recunoaște că mutarea în India a fost cea mai bună decizie pe care a luat-o în viața sa.

Faptul că s-a stabilit într-o țară nouă și că s-a reinventat din punct de vedere profesional au fost pentru ea două puncte de cotitură în viață, dar care, prin curajul de care a dat dovadă, au ajutat-o să fie astăzi o femeie celebră, împlinită, liberă și fericită.

”Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj ă mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Nu mi-am luat într-o zi toate hainele și am plecat, a fost o tranziție, un proces treptat. Nu știam exact la ce să mă aștept, simțeam că vreau să încerc, că acolo vreau să fiu și, chiar dacă am avut momente de teamă sau îndoială, am mers mai departe. Viața le-a aranjat astfel încât și după atât de mulți ani sunt încă aici”, spunea artista în urmă cu ceva timp.