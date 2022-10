Iulia Vântur, anunțul care le-a dat tuturor de gândit! Ce se întâmplă în viața ei?: „Schimbarea poate avea loc oriunde, oricând”

In articol:

Iulia Vântur se bucură de un succes răsunător în India, acolo unde locuiește de peste 10 ani. Și-a clădit o carieră impresionantă și a ajuns să cânte pe cele mai mari scene ale lumii, dar atunci când vine vorba despre viața ei privată, fosta prezentatoare TV este destul de discretă.

Recent, însă, blondina a publicat un mesaj care le-a dat de gândit fanilor, despre o așa-zisă schimbare care are loc în viața ei!

Iulia Vântur: "În drum spre mine însămi!"

După o perioadă în care nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare, Iulia Vântur a postat pe contul personal de Instagram un mesaj surprinzător, care i-a pus pe gânduri pe cei de acasă. Fosta prezentatoare TV a dat de înțeles că a luat decizia de a face o schimbare în viața ei, dar nu a vrut să dezvăluie încă despre ce este vorba. Din rândurile scrise, reiese, însă, că blondina și-a propus să se focuseze mai mult pe propria persoană, în prezent: "În drum spre mine însămi. Reamintește-ți! Schimbarea poate avea loc oriunde, oricând, dacă ești pregătit pentru ea!", a fost mesajul publicat de Iulia Vântur, în mediul online.

Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]

"Fiecare alegere a mea a fost făcută cu și din sufletul meu"

Despre alegerile pe care le-a făcut, de-a lungul vieții, Iulia Vântur a mai vorbit și într-un interviu recent, pentru viva.ro. Blondina a dezvăluit că au existat momente când s-a simțit pusă la zid de societate, dar cu timpul a învățat să nu mai ia în seamă părerile oamenilor: "Da, am fost crescută, educată după aceleași norme ale societății. Știam că trebuie să mă mărit până la 30 de ani, apoi să fac un copil etc. Cred că mereu am ales altceva, exact ce am simțit, nu ce mi-au spus cei din jur. E acel adevăr interior, pe care îl poți auzi chiar dacă e gălăgie în jur.

M-am învinovățit, m-am îndoit, m-am simțit câteodată rușinată, umilită de reacțiile oamenilor din jur, de propriile gânduri, tocmai pentru că nu am luat aceeași cale cu cei din jurul meu, calea "normalității". Până când, într-o zi, mi-am spus: STOP, fiecare alegere a mea a fost făcută cu și din sufletul meu, așa cum am simțit că este drumul meu pe care să mă regăsesc și pe care să pot fi autentică și sinceră, așa, fără regrete, doar cu recunoștință.", a mărturisit Iulia Vântur, pentru sursa citată.