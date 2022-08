Iulia Vântur, la pământ din cauza oamenilor din jurul ei! Ce așteptări au avut toți de la ea: „M-am simțit câteodată rușinată, umilită de reacțiile lor”

In articol:

Iulia Vântur le-a demonstrat tuturor că plecarea în India a fost cea mai bună alegere pe care a făcut-o. Acolo nu doar că a atins cele mai înalte culmi ale celebrității, devenind una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste, ci și-a găsit și sufletul pereche.

Și deja știți că nu este vorba despre oricine, ci despre renumitul actor de la Bollywood, Salam Khan. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu aproape un deceniu, însă cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește relația lor și preferă să țină detaliile doar pentru ei.

În nenumărate rânduri, blondina a fost întrebată când va face pasul cel mare, dar și când își va întemeia o familie, iar de data aceasta a vorbit mai deschis ca niciodată despre acest subiect.

Iulia Vântur, despre căsătorie și copil: „M -am simțit câteodată rușinată, umilită de reacțiile oamenilor din jur”

Blondina a crescut știind că trebuie să facă anumite lucruri pe care societatea le așteaptă de la ea. Printre ele se numără căsătoria și copilul și fusese învățată că trebuie să devină soție și mamă până în 30 de ani, iar pentru că nu a reușit să facă asta recunoaște că uneori s-a simțit judecată de restul oamenilor, ba chiar s-a învinovățit pentru asta. Acum, Iulia Vântur nu-și mai bate capul cu astfel de lucruri, ci se bucură de drumul pe care și l-a ales în viață.

„Da, am fost crescută, educată după aceleași norme ale societății. Știam că trebuie să mă mărit până la 30 de ani, apoi să fac un copil etc. Cred că mereu am ales altceva, exact ce am simțit, nu ce mi-au spus cei din jur. E acel adevăr interior, pe care îl poți auzi chiar dacă e gălăgie în jur.

M-am învinovățit, m-am îndoit, m-am simțit câteodată rușinată, umilită de reacțiile oamenilor din jur, de propriile gânduri, tocmai pentru că nu am luat aceeași cale cu cei din jurul meu, calea „normalității. Până când, într-o zi, mi-am spus: STOP, fiecare alegere a mea a fost făcută cu și din sufletul meu, așa cum am simțit că este drumul meu pe care să mă regăsesc și pe care să pot fi autentică și sinceră, așa, fără regrete, doar cu recunoștință”, a explicat Iulia Vântur pentru Viva.ro .