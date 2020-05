In articol:

Iulia Vântur a lăsat România ca să își consume dragostea cu omul iubit. Nu aici, ci în India, unde Iulia Vântur a renunțat la tot ce făcuse pînă atunci în țară. De atunci, au trecut opt ani. Iar acum, oamenii se întreabă dacă nu a venit momentul mult așteptat, iar Iulia Vântur o să devină mamica.

Iulia Vântur, mămică în scurt timp? Pasul important făcut de vedetă spune totul despre situația de față a vedetei. De două luni, Iulia Vântur dezbate subiectul dacă să devină mamă. Nu doar când a fost întrebată de reporteri, ci și în cadrul intim. Pentru că, normal, Iulia Vântul este total iluzionată să devină mamă. Aceasta a vorbit într-un interviu pentru Viva.ro despre sarcină.

Iulia Vântur este îndrăgostită nebunește de actorul Salman Khan, cu 15 ani mai în vârstă decât ea. În anul 2012, fosta prezentatoare de la Pro TV a părăsit România fără să se uite în urmă, în speranța că India este noua ei casă, locul în care și-a găsit jumătatea. Aceasta a vorbit atât luna trecută, cât și în aceste zile despre marea ei dorință de a deveni mamă.

Iulia Vântur, mamă la 40 de ani?

În pragul aniversării celor 40 de ani, fosta prezentatoare de știri a acordat un interviu, în care a vorbit despre căsătorie și copil. Declarație care a dat naștere următoarei întrebări: va fi Iulia Vântur sau nu mămică?

Mă gândesc ca la o nouă etapă. De la 20 la 30 de ani am experimentat. De la 30 la 40 am învățat, am evoluat, m-am transformat. Mă gândesc că până la 40 am acumultat, că am discernământ să-mi fac o selecție a lucrurilor cu adevărat importante pentru mine și să mă bucur de ele. De la 40 de ani investesc eficient fiecare minut din viața mea. Viața costă timp”, a declarat Iulia Vântur pentru revista VIVA!

Iulia Vântur a primit binecuvântarea de la părinți. Dar și de la familia lui Salman Khan?

Iulia Vântur a recunoscut că la un moment dat, a simțit presiunea din partea familiei, cu privire la căsătorie.

“După 30 de ani, am simțit această presiune. Inclusiv din partea părinților. Și răspunsul meu a fost: «Mă vreți doar căsătorită sau fericită?». A fost ultima dată când am primit întrebarea când mă căsătoresc. Nu e o prioritate pentru mine, însă consider că un copil este o binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă și când va fi să se întâmple… mă voi bucura de acest dar!”, a mai adăugat Iulia Vântur.

Unde și-a petrecut Iulia Vantur izolarea

Vedeta de televiziune Iulia Vântur a oferit, în perioada pandemiei, noi detalii despre viața sa în izolare. Aceasta a petrecut timpul în India, alături de iubitul ei, starul bollywoodian Salman Khan.

Iulia Vântur a stat în izolare la domiciliu, din cauza pandemiei de coronavirus, alături de Salman Khan la casa de vacanță a acestuia, care se află la o oră și jumătate distanță de Mumbai.

Iulia Vântur a intrat în direct prin Skype, unde a oferit amănunte despre viața ei și a lui Salman Khan în izolare. Vedeta a explicat că la casa de vacanță, ea și Salman Khan se află împreună cu niște prieteni.

“El acum este la sală, muncește din greu. Aici este casa noastră de vacanță, suntem izolați, la o oră și jumătate de Mumbai. Suntem doar noi doi și niște prieteni. A fost și o parte din familie aici.

Nu știu cât voi mai rămâne aici, sper să se rezolve situația într-un fel. La noi nu s-a ridicat însă starea de urgență. Îmi e dor de familia mea, de prieteni. Sunt obișnuită cu dorul, însă acum este mai dificil”, a declarat Iulia Vântur.

Cine este Iulia Vântur?

Iulia Vântur, în vârstă de 39 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vedete din televiziune din România. Timp de zece ani, Iulia Vântur s-a aflat la pupitrul știrilor de la postul de televiziune Pro TV. Ulterior, aceasta a ajuns să prezinte una dintre cele mai de succes emisiuni ale postului respectiv, ”Dansez pentru tine”, alături de celebrul Ștefan Bănică Junior.

Iulia Vântur a jucat și în filme și a debutat și ca cântăreață.

În plan personal, Iulia Vântur a avut o relație de lungă durată cu muzicianul marius Moga.