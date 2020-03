Iulia Vântur s-a dus la cimitir în India, ţara iubitului ei, Salman Khan, în care locuieşte de mai multă vreme. Ea a deprins şi tradiţiile indiene, iar zilele trecute ea s-a dus la cimitirul de lângă un templu, a îngenuncheat şi s-a rugat pentru un zeu hindus. “Happy Maha Shivaratri! Să fiţi binecuvântaţi cu dragoste şi lumină”, a postat Iulia, care a depus ofrande din fructe şi flori, confrom tradiţiei hinduse. (vezi în ce serial va juca Iulia Vântur)

Citeste si: Iulia Vantur a vorbit despre sarcina! Ce a spus despre copilul pe care il va avea cu Salman Khan

Citeste si: Iulia Vântur, dezvăluiri neaşteptate despre partidele de amor ale lui Salman Khan! Ce regulă nu încalcă niciodată: "E împotriva credinţelor lui"

Conform abhedayoga.ro, "Maha Shivaratri este una dintre cele mai importante sarbatori hinduse, dedicata zeului Shiva, avand de asemenea o mare valoare spirituala pentru poporul indian. MahaShivaratri este noaptea in care este sărbatorit și venerat zeul Shiva. Acest eveniment se intampla in fiecare an în a 14-a noapte cu luna noua, din luna Phagun. Conform acestei credinte populare indene, zeul Shiva, este cel care a realizat ritualul ‘Tandava Nritya’ in decursul acestei nopti. Tandava Nritya’ este o forma de arta divina si reprezinta dansul creatiei, mentinerii si distrugerii, pe care zeul Shiva il danseaza in aceasta noapte, Shiva mai este cunoscut si sub denumirea de Shiva Nataraja sau Zeul Dansului, iar conform legendei, lumea este creata in multitudinea formelor sale prin dansul continuu al lui Shiva".

Iulia Vântur s-a dus la cimitir. S-a rugat la templul lui Shiva

In afara de aspectul semnificativ al Tandava-ei pe care zeul Shiva a realizat-o cu ocazia acestei sarbatori, se spune că aceasta este noaptea in care a avut loc casatoria dintre el si contrapartea sa, zeița Parvati. Se spune ca in aceasta noapte Parvati s-a rugat cu fervoare pentru iubitul ei. Dis de dimineata, cei care il venereaza pe zeul Shiva, se imbaiaza si se îndreapta catre templul lui Shiva, pentru a-i primi binecuvantarea si pentru a-i aduce ofrande. Ofranda, Puja Shiva-Linga traditionala, se efectueaza simbolic cu un Shiva Lingam, in care acesta este imbaiat cu lapte, apa de trandafir, ghee, miere si pasta din lemn de santal. Aceasta Puja (ofranda) se efectueaza la fiecare trei ore.

Oamenii fac, de asemenea ofrande de lapte, gangaajal (apa sfintita), betisoare de tamaie, frunze de bel, fructe si flori. Devotatii efectueaza cu strictete toate ritualurile de Maha Shivaratri, deoarece este considerata a fi o zi de bun augur, pentru adorarea lui Shiva si se mai crede ca prin indeplinirea acestor ritualuri o parte din karma lor va fi arsa. Festivitatile de Maha Shivaratri se efectueaza de catre femeile casatorite care se roaga pentru bunastarea si viata lunga a sotilor lor. De asemenea, din moment ce Shiva este considerat a fi un sot ideal, femeile necasatorite se roaga sa primeasca un sot asemenea lui.