Iulia Vântur și Salman Khan, anunțul pe care toți îl așteptau! Românca, cap de afiș în filmul iubitului ei

Iulia Vântur s-a întors în India, unde a lucrat de zor la un proiect împreună cu iubitul ei, Salman Khan, iar de curând artista a dezvăluit mai multe detalii pe internet. Vedeta este foarte modestă de obicei și nu-i place să se laude cu proiectele pe care le are în străinătate, însă de data aceasta a dorit să împărtășească bucuria ei cu toată lumea.

Fosta prezentatoare de televiziune s-a întors în România, în urmă cu ceva vreme, și a apărut în mai multe emisiuni, unde a vorbit despre viața ei perfectă din India.

Iulia Vântur mărturisea atunci că nu are de gând să revină în țara ei natală, căci în India se bucură de un succes enorm, iar melodiile ei sunt foarte îndrăgite și ascultate.

„ Toată viața mea e aici, am crescut, am trăit, am făcut de toate aici, dar clar o parte din viața mea e și în India. Amândouă fac parte din viața și sufletul meu. E foarte clar că aici e mult mai divers, mai bogat, am toți prietenii de o viață aici, familia. Tot mă sună din India când mă întorc, pentru că piesele au fost de succes și au tot venit oferte pentru piese noi, mai trebuie să filmez și clipuri și să finalizăm un proiect care mie îmi e foarte drag”, spunea vedeta într-un interviu.

Iulia Vântur și Salman Khan, împreună pe marile ecrane

La mai bine de o jumătate de an de când a făcut acele declarații, Iulia Vântur a dezvăluit și despre ce proiect important era vorba.

Vedeta de televiziune a spus public că este vorba de linia melodică a unui film, realizat de iubitul ei. Producția se numește ”Main Chala”.

” O poveste de dragoste vine să-și lase magia asupra ta. Melodia va fi lansată pe 22 ianuarie. Stați aproape!”, a transmis Iulia Vântur.

