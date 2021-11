Iulia Vântur și Salman Khan, surprinși împreună la un eveniment din India! Gestul care a atras atenția fanilor

In articol:

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de foarte mult timp. Fosta prezentatore TV, Iulia Vântur, a decis în anul 2013 să-și asculte inima și să renunțe la cariera pe care o avea în România, pentru a se muta în India, alături de bărbatul iubit.

Iulia Vântur și Salman Khan spulberă zvonurile, cu privire la o posibilă despărțire

În ultima perioadă s-a vehiculat că, Iulia Vântur și Salamn Khan nu ar mai forma un cuplu.

Mulți s-au întrebat dacă iubirea dintre fosta prezentatore și renumitul actor s-a consumat și dacă, în momentul de față, sunt despărțiți.

Cei doi partneri au apărut împreună la un eveniment din India, prilej bun, pentru a desființa toate bănuielile internauțiilor.

Atât Iulia Vântur, cât și Salman Khan erau cu zâmbetul pe buze, iar pe chipurile lor se putea vedea cât de fericiți sunt împreună, nici vorbă de o despărțire dureroasă.

Un singur gest a atras atenția fanilor. Deși au ajuns împreună cu mașina, Salman Khan a luat-o înainte, fără să o aștepte pe frumoasa vedetă din România, care a rămas în spatele partenerului ei. Actorul a urcat în lift, în timp ce blondina a stat la poze.

Actorul Salman Khan a fost primul care a pășit în incinta localului și a fost imediat asalat de fani, iar cea din urmă a fost iubita sa, Iulia Vântur, îmbrăcată într-o rochie tradițonală din India.

Iulia Vântur, îndrăgosită de India

Iulia Vântur locuiește de foarte mulți ani în India. Vizitile ei în România sunt din ce în ce mai rare. Anul acesta, blondina s-a întors pentru câteva luni în țara, pentru a petrece mai mult timp cu familia și prietenii. Imediat după vacanța în România, Iulia s-a reîntors în țara iubitului ei, Salman Khan.

Zvonul despărțirii dintre Iulia Vâuntr și Salman Khan a venit atunci când, fosta prezentatore TV a fost surprinsă luân masa singură, într-un local din India, lipsită de compania actorului.

Vedeta TV a clarificat imediat și aceasta confuzie și a mărtursit că are momente, în care dorește să petreacă timp singură și să se bucure de liniște.

„Mie îmi place să petrec timp cu mine. Să mergi la restaurant singur, fără să te simți jenat, este o dovadă că ești foarte bine cu tine. Mie îmi place să stau la o cafea singură, din când în când. (…) Păi și cum puteam să fac? Eram pe videocall. Eu mai am și niște lucruri de rezolvat. Vin rar în România, am venit după un an și.(...) chiar mai am lucruri de rezolvat și e așa de bine acasă! De data asta am văzut oameni pe care nu i-am văzut de ani de zile. Mereu veneam pe fugă”, a explicat Iulia Vântur, într-o emisiune TV.