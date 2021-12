Iulia Vântur, urare specială de Ziua Națională a României! Ce mesaj a transmis din India: „Indiferent unde sunteți...”

In articol:

Iulia Vântur locuiește de mai bine de șase ani de zile în India, unde s-a mutat alături de iubitul ei, celebrul Salman Khan. În luna august a acestui an, vedeta a revenit în România, acolo unde a petrecut timp cu familia și prietenii ei, înainte de a se întoarce la viața din India.

Artista nu a uitat de țara în care a crescut și în care a locuit aproape toată viața ei, motiv pentru care a decis să transmită un mesaj special de Ziua României.

În urmă cu puțin timp, Iulia Vântur a făcut un live pe pagina ei de Instagram, acolo unde a vorbit atât în engleză, cât și în română. Vedeta s-a arătat deschisă să le răspundă fanilor cu privire la curiozitățile pe care le au despre România.

„Indiferent unde sunteți, mă bucur că suntem conectați acum. Vă rog să îmi trimiteți mesajele voastre, dacă aveți întrebări legate de România, locul în care m-am născut și unde am trăit aproape toată viața mea. Locul care m-a educat și m-a crescut așa cum sunt acum. Văd și mesaje în română și mă bucur să le văd. Motivul pricipal este Ziua Națională a României, pentru care am decis să intru live”, a anunțat Iulia Vântur, la începutul live-ului.

Cântăreața în vârstă de 40 de ani i-a îndemnat pe urmăritorii ei să viziteze România, atât pentru peisajele ei, cât și pentru istorie. „România este foarte frumoasă. Avem totul acolo, avem munte, mare, istorie. Cred că și tinerii, copiii, dar și vârstnicii pot găsi activități pe care le vor aprecia în România”, a mai spus artista.

Iubita lui Salman Khan nu s-a ferit să răspundă și la întrebările personale. Întrebată dacă are copii, răspunsul vedetei a fost „Nu, nu am copii, dar îmi doresc să am în viitor”.

Iulia Vântur locuiește de mai bine de șase ani în India [Sursa foto: Instagram]

Iulia Vântur, despre plecarea din România în India

În perioada în care se afla în România, Iulia Vântur a participat la mai multe emisiuni televizate și a vorbit despre adaptarea în India. Vedeta a mărturisit că nu i-a fost deloc ușor să se obișnuiască fără părinții ei.

„Oricât de greu ar fi şi oricât de jos de ajungi, din punct de vedere emoțional, nu faci decât să găsești putere pentru a te ridica şi mai sus.

Indiferent de situație, oriunde aș fi în lumea asta, eu mă am pe mine și ştiu că am cu ce și, știu că voi fi bine indiferent de situație.

Da, au fost momente în care aveam nevoie de părinți și aveam nevoie de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am făcut-o cu bună știință...