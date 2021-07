Iulian, angajatul mort de la Petromidia, a fost înmormântat! Văduva lui, sfâșiată de durere: „Cu tine a ars fiecare bucățică a sufletului meu”

Iulian Atanasiu și soția sa [Sursa foto: Facebook] 14:50, iul 5, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Văduva lui Iulian Atanasiu, care a fost găsit carbonizat în urma incendiului violent care a avut loc vineri, 2 iulie, în jurul orei 12:00, trece prin momente cumplite. Femeia este îngenuncheată de durere, căci astăzi și-a condus soțul pe ultimul drum. În jurul orei 10:00, luni, 5 iulie, angajatul mort de la Rafinăria Petromidia a fost înmormântat.

Văduva lui a transmis un mesaj plin de durere și amar pe rețelele de socializare.

Iulian Atanasiu și soția sa [Sursa foto: Facebook]

Soția lui Iulian, momente cumplite! Cum se simte femeia, după ce și-a înmormântat soțul

Iulian, în vârstă de 32 de ani, se afla în tura 1 de muncă la momentul exploziei. Două ore și s-ar fi putut întoarce acasă la soția lui și la fiica în vârstă de doi ani. În urma sa a rămas multă durere și mult dor. Soției sale i s-a schimbat viața în doar câteva momente.

Inițial, Iulian Atanasiu a fost dat dispărut, iar după ce pompierii au patrulat foarte bine locul tragediei au făcut descoperirea șocantă. Acesta nu a reușit să se salveze la timă și se afla în interiorul rafinpriei la momentul incendiului. Patru minute a reușit să spere că soțul ei mai este încă în viață, dar autoritățile i-au dat vestea care pur și simplu a devastat-o. Într-o facțiune de secundă, viața ei s-a schimbat complet.

Acum este o mamă singură care trebuie să fie tare pentru copilul pe care îl crește.

Iulian Atanasiu și soția sa [Sursa foto: Facebook]

Pe rețelele de socializare, unde a fost foarte activă și a transmis zilnic mesaje, soția lui Iulian atanasiu a reacționat și a explicat că nu-și vede viața fără tatăl fetiței ei, iar sufletul ei a ars odată cu el, în incendiu.

„Cu tine am urcat cât de sus am putut și tot cu tine am aflat cum poți să mori iar și iar și iar și iar... O dată cu tine a ars fiecare bucățică a sufletului meu. Aveai răspuns pentru fiecare întrebare a mea, acum mai am doar una singură fără răspuns "eu cum trăiesc mai departe?". P.S. Tati, din cauza promisiunii făcute ție anul acesta, mai supraviețuiește cumva doar mama Evei că restul a murit de sute de ori după acele 4 minute de speranță 02.07.2021 12.15- 12.19 (atât am reușit să sper că ești viu)...”, a scris soția angajatului mort în explozia de la Petromidia Năvodari, pe Facebook.