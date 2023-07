Iulian de la Insulă și-a spus cel mai mare secret în fața ispitelor! Tragedia care l-a marcat pe viață: „E neplăcut ce voi povesti”

In articol:

Iulian Clonț, unul dintre concurenții de anul acesta din cadrul emisiunii matrimoniale, și-a deschis sufletul în fața colegilor de emisiune și a ispitelor prezente pe insulă! În ediția de vineri seară a show-ului, băieții împreună cu ispitele de pe insula lor au jucat adevăr sau provocare, joc ce i-a făcut să se cunoască mai bine și să descopere lucruri noi unii despre ceilalți.

Ei bine, atunci când a venit rândul lui Iulian, acesta a fost mai sincer ca niciodată și a făcut o dezvăluire cutremurătoare, vorbind despre un moment care l-a marcat pe viață.

Este vorba despre un accident pe care l-a provocat cu ani buni în urmă, tragedie în urma căreia o persoană și-a pierdut viața.

„E neplăcut ce voi povesti, adică nu cred că o să se simtă cineva foarte confortabil, dar da, am condus și din păcate am făcut și accident. A murit o fată în acel accident, iar eu eram fără permis. S-a întâmplat acum foarte mulți ani. Dacă tot m-ați întrebat, eu v-am și răspuns. E un moment nefericit din viața mea”, a spus Iulian Clonț, în cadrul emisiunii unde este concurent.

Tragedia s-a petrecut cu 30 de ani în urmă

Întreaga tragedie s-a petrecut cu 30 de ani în urmă și Iulian spune că nici până în ziua de azi nu a reușit să treacă peste asta.

Bărbatul spune că a rămas marcat de nenorocire, însă susține că și-a învățat lecția, mai ales că a plătit pentru fapta sa.

„Într-adevăr, acum vreo 30 de ani a fost un accident de mașină. Eu conduceam și o fată din mașină a decedat. Dumnezeu să o odihnească, dar o fată din mașină a decedat. Asta este tot. Asta e. Mă va marca pe restul vieții, nu am ce să fac. Mi-o duc așa cum am fost eu, prostănac în perioada tinereții. Asta e. Mi-am învățat lecția, mi-am ispășit-o și asta e. E un regret pe care o să îl am, e cel mai mare regret pe care o să-l am în viață. Nu e ușor. Cine vrea să înțeleagă va înțelege, cine nu…N-am ce face!” , a mai declarat concurentul.

