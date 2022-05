Iulian Pîtea și Kamara au luptat pentru același lucru: Leon! Primele declarații după lupta celor doi din ring: "Mi-am dorit să mă implic și fizic și emoțional în această donație" | EXCLUSIV

In articol:

Kamara s-a bătut în ring cu Iulian Pîtea. După ce aceștia au încheiat meciul, au oferit interviuri Corneliei Ionescu și lui Sorin Pușcașu. Kamara, învingătorul meciului, a povestit despre cât de relaxat era înaintea luptei, despre cea mai importantă persoană din viața lui, fiul său Leon, dar și despre antrenorul său și persoanele care l-au susținut.

Iulian Pîtea, primele declarații după ce a fost bătut de Kamara

Iulian Pîtea, cel ce a pierdut în fața adversarului său, a declarat cât și cum s-a antrenat, de ce crede că a pierdut meciul și a mai povestit cum artistul și-a cerut scuze pentru loviturile pe care i le-a dat.

Iulian Pîtea a pierdut în fața lui Kamara, însă ține capul sus și zâmbetul pe buze. Acesta susține, în interviul acordat echipei WOWbiz, imediat după ieșirea din ring, că și dacă ar fi câștigat, ar fi făcut-o tot pentru fiul adversarului său, care se confruntă cu grave probleme de sănătate.

"Nici eu nu am crezut că o să intru în ring. Aparențele înșală. Pare ușor să te bați, pare ușor să intri, dar nu e chiar așa, pentru că m-am antrenat atât de mult pe cardio, să nu rămân fără energie, dar fix asta s-a întâmplat după prima repriză. Mă doare splina, mă doare ficatul. A fost foarte greu.(...) Eu am luptat pentru băiețelul lui Kamara, de aceea am și acceptat meciul. Mi-am dorit să mă implic și fizic și emoțional în această donație, nu doar financiar. Am ținut cont de tot ceea ce s-a întâmplat între noi, meciul a fost fair-play, nu a fost nimic rău. Și-a cerut scuze pentru toate loviturile pe care mi le-a dat, chiar am piciorul varză. A avut determinare și încă o are, a fost ceva amical, dar cu orgoliul ăla de bărbat.", a declarat Iulian Pîtea.

Kamara a luptat pentru fiul său, Leon

Kamara a fost foarte agil și concentrat în cușca MMA, aproape ca și cum ar fi uitat complet că are 46 de ani. Gândul că luptă pentru Leon i-a dat putere cântărețului, care a vorbit mereu deschis despre faptul că banii pe care i-a câștigat în ultimii ani s-au dus în recuperarea fiului său. Victoria a fost și mai dulce pentru Kamara când a aflat că va primi 10.000 de euro de la sponsorii galei, care urmează să acopere 5 ani de tratament pentru Leon. Iulian Pîtea a făcut și el un gest frumos pentru adversarul său și i-a donat banii încasați, ca să-l ajute și el pe băiatul lui Kamara să se facă bine.

„Pentru mine nu contează cine este în fața mea. Contează că în spatele lui este băiatul meu. Trebuie să-l dau la o parte și să ajung la el. Așa am făcut în toate competițiile în care am fost. Nu am teamă! N-am avut nici cea mai mica emoție, de nicio natură! Leon se uită la mine și vreau să las în urma mea imaginea că tatăl lui e campion, așa cum e și el. Puterea pe care o are el zi de zi, să meargă la terapie câte două ore, patru ore, șase ore chiar, mi-a dat forța necesară să-mi dau seama că ce face eu aici 9 minute e o joacă de copii!”, a mărturisit Kamara în interviul exclusiv pentru WOWbiz.