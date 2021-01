Iuliana Roibu a murit. Jurnalista va fi înmormântată la Cimitirul Bellu

Zi tristă pentru presa din România. Iuliana Roibu, dar și Victor Tăruș au murit în cursul zilei de azi.

In articol:

Zi neagră pentru presa din România. Doi jurnaliști importanți au murit astăzi. Iuliana Roibu a murit, iar anunțul a fost făcut de către familie pe rețelele de socializare. La fel și Victor Tăruș, realizatorul emisiunii ”Pescar hoinar” .

Iuliana Roibu[Sursa foto: Facebook]

Iuliana Roibu a murit

Iuliana Roibu a fost din 2001, angajată la Ringier ca jurnalist de business pentru Evenimentul Zilei.

„Sunt fericită că am fost mamă, fiică, soră, soție și prietenă. Vă mulțumesc că ați fost familia mea. Vă iubesc!” Cu demnitatea și discreția pe care i le știu toți cei care o cunosc, Iuliana a plecat dintre noi. Cei care vor să o conducă pe ultimul drum o pot face marți, 12 ianuarie, la ora 12, la Cimitirul Bellu. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească!”, este mesajul familiei.

Citeste si: Marcel Ciolacu: 'PSD va veni cu un buget alternativ în Parlament. Niciodată bugetul României nu a întârziat atât de mult' - libertatea.ro

Citeste si: Studenta găsită moartă în Iași avea în buzunar un bon fiscal de la Dedeman. Ea a cumpărat colierele care au ucis-o EXCLUSIV - bzi.ro

Citeste si:Ora la care începe Survivor România 2021, după ultimele modificări! Iată programul TV Kanal D pentru toate cele cinci zile de emisie

Victor Tarus[Sursa foto: Facebook]

Victor Țăruș a murit

Victor Țăruș era inginer silvic de profesie, cu specializare în „ape de munte şi creşterea păstrăvului”, potrivit antcariatbazar.ro.

De asemenea, acesta a

fost editor al revistei „Pescarul” (din 1990), „Pescar modern” (din 1993), „Pescar la Crap” (2007) si „Prieten cu Natura” (2008) dar și al multor cărți despre pescuitul sportiv, printre care amintim „Pescuit din Deltă în Carpaţi”, „Cu lanseta pe ape de munte” sau „Peşte gătit”.

Citeste si:Survivor România program de difuzare! La ce ore poate fi urmărit, de miercuri până duminică, show-ul de pe Kanal D

Anunțul decesului a fost făcut de către un bun prieten și colaborator al acestuia, Dan Pavaloiu. Nu se cunosc cauzele decesului realizatorului TV .

„Mi-ai spus mereu că ai fi vrut să faci mai multe pentru natura sălbatică a României. Ce nu ai reușit tu, o să încercăm să facem noi! Adio Victore…”, a transmis Dan Pavaloiu.

„Ce ai avut cu Victor Tarus, Doamne?! Ai băgat știuci prin rai și nu aveai cine să ți le prindă și cine să scrie despre ele? Ți-o trebuit un pescar hoinar? Drum lin pe ape și fir întins prietene care mi-ai facut zilele de weekend mai fericite…si m-ai învățat despre tainele pescuitului cu emisiunile tale superbe…”, a comentat unul dintre prietenii lui Victor Țăruș, îndurerat la aflarea veștii.