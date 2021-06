Ivan, fostul iubit al Veronicăi, strigăt disperat. Tânărul a izbucnit în lacrimi după ce a aflat că Nika s-a prăbușit în gol de la etajul 14: ”Era plină de viață”

Ivan si Nika [Sursa foto: Instagram] 15:37, iun 10, 2021 Autor: Cristina Ionela

Ion Frunză, alias Ivan, este foarte îndurerat după ce a aflat că fosta lui iubită, Veronica Todorova, și-a luat viața după ce s-a aruncat în gol, seara trecută, de la etajul 14 al clădirii în care locuia în Chișinău. Se pare că tânăra de 24 de ani trecea prin clipe dificile, așa cum mărturisea chiar ea înainte să moară, pe rețelele sociale.

„ Uneori, mă mir cât sunt de puternică. Cât rahat suport. Eu înțeleg că nimeni în afară de mine nu mă va putea ajuta. Nu am un umăr. Nimeni nu-mi va spune: Nika, relaxează-te, totul va fi bine. Mă am pe mine și gata. … Mereu am trăit singură, pentru mine. Pur și simplu, nu mai am pentru cine…”, spunea Nika înainte să moară, pe rețelele sociale.

Fostul iubit, strigăt disperat

Ivan este și el influencer în Moldova, având peste 160.000 de urmăritori pe Instagram. Tânărul a postat mai multe mesaje după moartea Veronicăi, în care își strigă durerea.

Ba mai mult decât atât, Ivan a izbucnit în lacrimi după pierderea fostei iubite, cu care a fost împreună timp de un an. Tânărul este de-a dreptul șocat și regretă foarte mult faptul că în ultimul timp nu a mai ținut legătura cu Veronica. Acesta spune că ei doi au ales să meargă pe drumuri diferite după o relație de un an, însă că nu mai știa nimic de vloggeriță pentru că ea era cu viața ei și el cu a lui.

Bărbatul le spune urmăritorilor lui din mediul online că trebuie să aprecieze viața pentru că este dată de Dumnezeu.

Acesta a dezvăluit că pierderea Veronicăi este foarte dureroasă pentru mama ei.

