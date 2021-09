In articol:

Ivan Patzaichin și povestea pagaiei rupte. Cum a câștigat canoistul proba de la olimpiadă, deși a avut vâslă ruptă. Ivan Patzaichin a murit astăzi.

Ivan Patzaichin și povestea pagaiei rupte

Ivan Patzaichin a murit la vârsta de 71 de ani. Celebrul canoist era internat în Spitalul Elias de 3 luni, fiind diagnosticat cu o boală incurabilă, cancer pulmonar, cu care s-a luptat o lungă perioadă

de timp, susţin apropiaţii marelui campion, potrivit romaniatv.net.

Ivan Patzaichin a murit[Sursa foto: MediaFax Foto]

Ivan Patzaichin a fost unul dintre cei mai mari sportivi din România. Sportivul a câștigat medalia de aur la cinci ediții ale Jocuri Olimpice.

Totodată, Ivan Patzaichin a trăit un moment memorabil la Olimpiada de la Munchen din 1972, atunci când pentru a se califica în finală, românul a trebuit să concureze cu pagaia ruptă pe o distanță de peste 500 de metri.

"În serii, regulamentul prevedea ca în primii 25 de metri, cursa să se oprească dacă se rupea o pagaie. Eu am ridicat-o deasupra capului, dar arbitrii poate n-au văzut, deoarece s-a rupt longitudinal.

În momentul acela, barca mea a alunecat și am continuat cursa. Pentru mine, important era sa mențin directia și să nu mă răstorn, pentru că regulamentul nu prevedea un timp în care trebuia să termin. Am încercat să sosesc, am facut-o și după două minute de la finișul celorlalți, dar tribunele mă aplaudau chiar dacă nu știau că am pagaia ruptă.

Am fost la cântar, totul a fost în regulă, dar pe buletinul oficial am figurat ca abandon, iar delegația de-atunci a făcut o contestație și după o noapte am fost acceptat in recalificările pe care le-am câștigat, ca apoi

să reușesc să înving și în semifinalele și chiar să obțin primul loc în finală, fără drept de apel, cu patru secunde avans, în ultima parte chiar fără să trag", a povestit Ivan Patzaichin, citat de digisport.ro.

Ivan Patzaichin și performanțele sale sportive

Ivan Patzaichin s-a născut la data de 26 noiembrie 1949 în județul Tulcea. Marele sportiv a fost lipovean de origine.

În anul 1975 a absolvit Institutul de Educație Fizică și Sport și a devenit membru al Clubului Sportiv Dinamo din București, fiind recomandat de niște consăteni care practicau kaiac-canoe și ieșiseră campioni mondiali în urmă cu un an.

Ivan Patzaichin a murit. Câți copii a avut și cu cine a fost căsătorit marele campion al României

Ivan Patzaichin s-a simțit motivat de performanța consătenilor săi și a vrut să încerce să practice acest sport.

Astfel, Ivan Patzaichin a făcut parte din Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti timp de 43 de ani, 18 ani în calitate de sportiv și 25 ani ca antrenor.

Ivan Patzaichin a participat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară: Mexico 1968, Munchen 1972, Montreal 1976, Moscova 1980 și Los Angeles 1984. La cele cinci ediții a cucerit 7 medalii: 4 de aur (C-1 1000 m: 1972, C-2 1000 m: 1968, 1980, 1984) și 3 de argint (C-2 500 m: 1980, 1984; C-2 1000 m: 1972).

Totodată, Ivan Patzaichin a câștigat 22 de titluri la 11 ediții ale Campionatelor Mondiale: Copenhaga 1970, Belgrad 1971, 1975, 1978 și 1982, Tampere 1973 și 1983, Mexico 1974, Sofia 1977, Duisburg 1979 și Nottingham 1981. A cucerit 9 medalii de aur (C-1 1000 m: 1973, 1977; C-1 10000 m: 1978, C-2 500 m: 1979, C-2 1000 m: 1970, 1981, 1983; C-2 10000 m: 1982), 4 medalii de argint (C-1 1000 m: 1975, C-2 1000 m: 1971, C-2 10000 m: 1981, 1983) și 9 medalii de bronz (C-1 500 m: 1971, 1973, 1974; C-1 1000 m: 1974, 1978, 1979; C-1 10000 m: 1974, 1977, 1979). A câștigat o singură medalie de aur la C2-1000m la Campionatele Europene din 1969 de la Moscova, după această ediție Campionatele Europene fiind suspendate până în anul 1997.

